Conoce la lista de absoluciones propuestas en el Juicio Odebrecht

El Ministerio Público terminó la tarde de este miércoles 25 de febrero sus alegatos pidiendo condenas o absolución de individuos imputados en el caso Odebrecht.

La Fiscalía ha pedido la absolución de Aurora Muradás, Rosa Mari Molino, Navin Bhakta, Michelle Lasso y Francesc Pérez Giménez.

Muradás era la pareja sentimental del expresidente Ricardo Martinelli; Molina es abogada en la firma Rosas & Rosas, Bhakta es un empresario, Pérez Giménez abogado en BPA Serveis y Lasso es hija de Jaime Lasso, beneficiaria de sociedades vinculadas al caso.

Mientras que el abogado querellante Carlos Antúnez, en representación del Ministerio de Seguridad, pidió la absolución de Jaume Pamies Dolades, Juan Antonio Niño, Aurora Muradás, Navin Bhakta, Michelle Lasso y Rosa Mari Molino.

La lista de nombres coincide en su mayoría, con algunas diferencias importantes.

El Ministerio de Seguridad pide absolver al banquero Juan Antonio Niño y al abogado Jaume Pamies Dolades.

Le corresponderá a la jueza Baloisa Marquínez decidir finalmente quienes serán condenados y quienes absueltos en el caso.