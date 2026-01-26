Estas son las pruebas que admitió Baloisa Marquínez en juicio Odebrecht

La jueza Baloisa Marquínez se pronunció sobre que pruebas extraordinarias de las presentadas por el Ministerio Público y la defensa serán admitidas en el proceso.

Marquínez empezó por dejar claro que el argumento de que las pruebas son extemporáneas, presentado por la Fiscalía, no está sustentado legalmente.

Respecto a las pruebas procedentes de solicitudes de asistencias jurídicas internacional que presentó el Ministerio Público, la jueza determinó que son “pruebas pertinentes y conducentes”, ordenadas por la Fiscalía y solicitadas dentro del término de instrucción del sumario por lo que decidió admitirla.

Por otro lado, decidió no admitir una prueba consistente en declaraciones de un testigo protegido ya que no existe siquiera la posibilidad de contrainterrogar al testigo.

En el caso de las pruebas presentadas por los abogados defensores, Marquínez decidió admitir las pruebas presentadas por la abogada Guillermina McDonald, en representación de Navin Bhakta, ya que no encontró evidencia que estuviera repetida en el expediente, como alegaba la Fiscalía y que se sustentó la pertinencia y la conducencia de las mismas.

A Rolando Rodríguez, abogado de Demetrio Papadimitriu, también le admitieron sus pruebas relacionadas a informes de Contraloría y al Tribunal de Cuentas. Los dictamenes periciales para examinar la información contable fueron admitidos.

Al abogado Arturo Saurí, que representa a Carlos Dubois Sierra, le admitieron el informe pericial complementario presentado como prueba.

La jueza procedió a rechazar la solicitud del abogado Aníbal Salas, que representa a Juan Antonio Niño, de que el gerente del Banco Nacional, Javier Carrizo, comparezca ante el tribunal.

A Sidney Sitton, le admitieron la prueba solicitada de citar a Eliseo Ábrego para que comparezca a declarar en relación a un informe de actuación financiera.

En el caso de las pruebas presentadas por Carlos Carrillo, en representación de Ricardo Martinelli, la jueza admitió la prueba relacionada al principio de especialidad, considerándola pertinente. También admitió las certificaciones del Tribunal Electoral de que no se ha adelantado proceso por donaciones privadas durante la campaña electoral. Se admitieron también las certificaciones de que no se ha identificado perjuicio patrimonial por parte de Martinelli.

Por otro lado, rechazó la nota del Colegio Nacional de Abogados sobre el examen del debido proceso al considerarla que no guarda relación con los hechos investigados.

A Erasmo Muñoz, abogado de Jaime Lasso, admitieron sus pruebas relacionadas las donaciones electorales.