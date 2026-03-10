Asamblea inicia elección del nuevo Defensor del Pueblo

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó el reglamento que abre el proceso para elegir al nuevo Defensor o Defensora del Pueblo, debido a que el periodo del actual titular, Eduardo Leblanc González, concluirá el próximo 31 de marzo.

La resolución, aprobada durante la sesión del lunes 9 de marzo, establece las reglas para el proceso de selección de la nueva autoridad que dirigirá la Defensoría del Pueblo de Panamá, institución encargada de velar por la protección de los derechos humanos en el país.

Con esta decisión, el Parlamento declara formalmente abierto el proceso para el nombramiento del nuevo Defensor del Pueblo, previo al vencimiento del periodo del actual funcionario o en caso de que el cargo quede vacante.

La convocatoria se sustenta en las atribuciones que otorga el artículo 129 de la Constitución Política de Panamá y en lo establecido en la Ley 504 de 2025, que regula la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo.