Asamblea inicia elección del nuevo Defensor del Pueblo

<b>¿Cómo será el proceso de elección?</b>La primera fase del proceso se desarrollará en la <b>Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional,</b> que tendrá la responsabilidad de abrir la convocatoria pública, recibir la documentación de los aspirantes y realizar las entrevistas a los candidatos.Una vez concluida esta etapa, la comisión presentará al pleno legislativo la lista de aspirantes que cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución y la ley.Posteriormente, la directiva de la Asamblea fijará la fecha para la elección del nuevo Defensor o Defensora del Pueblo, la cual deberá incluirse en el orden del día de una sesión plenaria.