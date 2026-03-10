  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Asamblea inicia elección del nuevo Defensor del Pueblo

Asamblea abre proceso para elegir nuevo Defensor del Pueblo.
Asamblea abre proceso para elegir nuevo Defensor del Pueblo. Cedida
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 10/03/2026 11:29
La Asamblea Nacional aprobó el reglamento que abre el proceso para escoger al nuevo Defensor del Pueblo, cuyo periodo actual termina el 31 de marzo

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó el reglamento que abre el proceso para elegir al nuevo Defensor o Defensora del Pueblo, debido a que el periodo del actual titular, Eduardo Leblanc González, concluirá el próximo 31 de marzo.

La resolución, aprobada durante la sesión del lunes 9 de marzo, establece las reglas para el proceso de selección de la nueva autoridad que dirigirá la Defensoría del Pueblo de Panamá, institución encargada de velar por la protección de los derechos humanos en el país.

Con esta decisión, el Parlamento declara formalmente abierto el proceso para el nombramiento del nuevo Defensor del Pueblo, previo al vencimiento del periodo del actual funcionario o en caso de que el cargo quede vacante.

La convocatoria se sustenta en las atribuciones que otorga el artículo 129 de la Constitución Política de Panamá y en lo establecido en la Ley 504 de 2025, que regula la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo.

Cuenta regresiva para escoger al nuevo defensor del pueblo.
Cuenta regresiva para escoger al nuevo defensor del pueblo.

¿Cómo será el proceso de elección?

La primera fase del proceso se desarrollará en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, que tendrá la responsabilidad de abrir la convocatoria pública, recibir la documentación de los aspirantes y realizar las entrevistas a los candidatos.

Una vez concluida esta etapa, la comisión presentará al pleno legislativo la lista de aspirantes que cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución y la ley.

Posteriormente, la directiva de la Asamblea fijará la fecha para la elección del nuevo Defensor o Defensora del Pueblo, la cual deberá incluirse en el orden del día de una sesión plenaria.

Así será la votación en el pleno

Según el reglamento aprobado, cada diputado podrá postular a uno de los aspirantes incluidos en la lista final.

Durante el debate, los diputados tendrán hasta 30 minutos para exponer su posición antes de proceder a la votación.

La elección se realizará en el pleno legislativo mediante votación electrónica o levantando la mano. El candidato que resulte escogido será nombrado mediante decreto firmado por el presidente y el secretario general de la Asamblea y juramentado en la misma sesión.

Requisitos para aspirar al cargo

La Defensoría del Pueblo de Panamá exige que quien aspire al cargo cumpla con varios requisitos establecidos en el artículo 130 de la Constitución:

Ser panameño por nacimiento.

Tener al menos 35 años de edad.

Estar en pleno goce de derechos civiles y políticos.

Contar con solvencia moral reconocida.

Poseer título universitario, preferiblemente en Derecho y Ciencias Políticas.

Tener experiencia vinculada a la defensa de los derechos humanos.

VIDEOS
Lo Nuevo