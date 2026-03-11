Panamá ocupa el séptimo lugar en libertad de prensa en América, pero la SIP alerta sobre ‘erosión silenciosa’

Panamá alcanzó el séptimo lugar entre los 23 países evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa de las Américas, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con 63,42 puntos, ubicándose dentro de la categoría de “Baja Restricción” para el ejercicio del periodismo.

El resultado, presentado este martes y elaborado con la colaboración de la Universidad Católica Andrés Bello, refleja una ligera mejora en la posición del país respecto a la medición anterior. Sin embargo, detrás de ese avance estadístico, el informe lanza una advertencia, que resuena con fuerza: la libertad de prensa en Panamá enfrenta una “erosión silenciosa pero persistente”.

Según información citada por la agencia EFE, el estudio evaluó el periodo comprendido entre el 2 de noviembre de 2024 y el 1 de noviembre de 2025, y concluye que, aunque Panamá no atraviesa una crisis tan severa como otros países del continente, el panorama muestra señales de fragilidad democrática bajo presión institucional. No obastante la SIP alerta que “la libertad de prensa está sufriendo una erosión silenciosa pero persistente, con un panorama que refleja fragilidad democrática bajo asedio”.

Panamá presentó además cifras como 18.10 para cuidadanía informada y libre de expresarse, 22.92 en violencia e impunidad contra periodistas y medios, y 22.40 en control de medios y periodismo.

Un periodismo bajo tensiones

El informe advierte que ciertos comportamientos del poder público han contribuido a crear un ambiente tenso para el ejercicio del periodismo. Entre ellos, menciona que las conferencias de prensa semanales del Ejecutivo han mostrado una actitud confrontativa hacia periodistas independientes, lo que, según el organismo, termina alimentando un clima de autocensura y temor en las redacciones.

El informe también señala mecanismos de presión indirecta, como la asignación selectiva de publicidad estatal, así como discursos hostiles hacia medios críticos, factores que, a juicio de la organización, debilitan la independencia editorial y limitan la pluralidad informativa.

A esto se suma la preocupación por iniciativas legislativas que, durante el periodo analizado, buscarían endurecer las penas por calumnia, lo que podría criminalizar el disenso y restringir el debate público.

La SIP también advierte sobre el uso del sistema judicial como una forma de presión contra medios de investigación, a través de demandas millonarias y procesos que incluyen el secuestro de bienes, situaciones que pueden afectar la sostenibilidad de las redacciones y el trabajo periodístico.

Una leve mejora, pero con desafíos

En la medición anterior correspondiente a 2024, Panamá registró 61.73 puntos, con indicadores de 15.13 en ciudadanía informada y libre expresarse, 21.98 en violencia e impunidad contra periodistas y medios, y 24,63 en control de medios y periodismo.

En este contexto regional, Panamá se mantiene entre los países con menores restricciones, pero el informe advierte que la libertad de prensa no es un logro permanente, sino un equilibrio frágil que requiere vigilancia constante.

En el extremo más crítico del ranking se encuentran Nicaragua y Venezuela, clasificados como países “sin libertad de expresión”.