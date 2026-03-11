Puerto Rico impulsa su oferta exportadora en Expocomer con más de diez empresas

El ministro de Economía de Puerto Rico, Sebastián Negrón, destacó la participación de más de diez compañías puertorriqueñas en la feria internacional Expocomer, con el objetivo de ampliar sus oportunidades de negocio y fortalecer los vínculos comerciales con Panamá y otras delegaciones presentes.

“Estamos trayendo más de diez empresas de Puerto Rico a vender sus productos y servicios aquí. Todos nuestros productos y servicios son considerados estadounidenses, porque Puerto Rico es parte de Estados Unidos. Esa es nuestra propuesta de valor en Expocomer”, señaló Negrón, subrayando además los lazos culturales y geográficos que unen a Puerto Rico con Panamá.

El ministro explicó que la estrategia busca impulsar el crecimiento económico de la isla a través de las exportaciones: “Como una isla, tenemos que pensar en nuestro crecimiento económico atado también a exportaciones. Para que nuestras compañías puedan crecer a gran escala, hay que mirar fuera del mercado geográfico de Puerto Rico. Por eso es tan importante participar en este evento”.

Negrón resaltó la facilidad logística que ofrece Panamá para el intercambio comercial, gracias a los vuelos diarios de pasajeros y carga entre ambos destinos, así como el respaldo de la embajada estadounidense en la región. “Esto es una extensión natural de nuestros esfuerzos para crecer nuestra economía”, añadió.

La delegación puertorriqueña incluye empresas de consultoría, tecnología, recursos humanos, manufactura, gastronomía, ron y café, entre otros sectores. Según el ministro, la selección responde a la intención de mostrar la diversidad de la oferta exportadora de la isla.

En cuanto a la visión regional, Negrón destacó el dinamismo económico de Panamá y su papel como plataforma logística: “Vemos un crecimiento económico en Panamá. Eso es muy positivo. Se están tomando medidas importantes para crecer la economía y nosotros queremos ser parte de ese intercambio comercial”.

Además de Panamá, Puerto Rico mantiene su enfoque en mercados estratégicos como Estados Unidos, España y República Dominicana, con el propósito de expandir las ventas de sus empresas y consolidar su presencia internacional.