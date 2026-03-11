Asamblea devuelve proyecto que regula máscaras en manifestaciones por error en su formulación

El proyecto de ley que busca regular el uso de máscaras en manifestaciones públicas tendrá que ser presentado nuevamente ante la Asamblea Nacional, luego de que se detectara que el documento carecía del artículo indicativo requerido en su formulación.

La situación fue planteada y criticada por el diputado José Peréz Barboni, quien calificó el hecho como una muestra de improvisación por parte del Ejecutivo, al señalar que la iniciativa llegó incompleta pese a contar, según indicó, con numerosos asesores legales.

“Una vez más vemos como los proyectos llegan, por más de tener 500 asesores legales que pueden indicarle al gobierno y a sus proyectos que tienen el artículo indicativo, no se le indicó y el proyecto ha tenido que ser devuelto para que ahora tenga que ser presentado nuevamente ”, expresó durante su intervención.

El diputado también cuestionó el fondo de la propuesta, señalando que la medida ha sido ampliamente debatida y criticada por distintos sectores de la población, que consideran que podría criminalizar o limitar el derecho a la protesta.

Según explicó, el argumento de que quienes protestan “no deberían ocultar su rostro” no toma en cuenta situaciones laborales o profesionales que podrían generar represalias contra quienes participen en manifestaciones.

“El que trabaja en un banco, el que trabaja en una oficina pública, yo que trabajé en misiones internacionales, yo no podía salir a protestar con mi cara al aire libre, porque simplemente me decían tú te has votado, no puedes participar en manifestaciones ni en protestas políticas”, sostuvo.

Barnoni indicó que, una vez corregido el error técnico, el proyecto deberá ser presentado nuevamente para su discusión en la Comisión de Gobierno, instancia de la cual forma parte.

En ese sentido, instó al Ejecutivo a revisar con mayor rigurosidad las iniciativas legislativas antes de enviarlas a la Asamblea Nacional para evitar retrasos en el proceso.

“Si lo van a presentar para que llegue a la comisión pertinente, que es a la cual soy miembro y soy comisionado, la comisión de gobierno por lo menos cumplan con la parte correcta de la formulación del documento detrás del artículo indicativo”, concluyó.