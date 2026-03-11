Panamá supera los mil casos de dengue y reporta tres muertes en lo que va del 2026

Panamá acumula 1,093 casos de dengue a nivel nacional, según el más reciente informe epidemiológico del Ministerio de Salud (Minsa), correspondiente a la semana del 15 al 21 de febrero de 2026.

De acuerdo con la entidad, 124 de los casos registrados presentaron signos de alarma y cuatro fueron clasificados como dengue grave. Además, el reporte confirma un total de 127 personas hospitalizadas y tres fallecimientos asociados a la enfermedad.

La Región Metropolitana encabeza la lista de contagios con 291 casos, seguida por Colón con 123, San Miguelito con 115, Bocas del Toro con 112, Panamá Oeste con 106 y Panamá Este con 86 casos.

En el interior del país, Herrera registra 72 casos, Chiriquí 55, Los Santos 24, Veraguas 23 y Coclé 18. En tanto, en las comarcas indígenas se reportan ocho casos en Kuna Yala, cinco en Darién y cuatro en la comarca Ngäbe Buglé.

El informe también identifica los corregimientos con mayor número de contagios. Entre ellos figuran 24 de Diciembre con 54 casos, Tocumen con 53, Las Garzas con 44, Belisario Frías con 43, Bocas del Toro con 34 y Puerto Caimito con 31.

Ante el aumento de casos, el Minsa reiteró el llamado a la población a reforzar las medidas de prevención para evitar la proliferación del mosquito transmisor.

Entre las recomendaciones destacan eliminar recipientes en desuso que puedan acumular agua, como latas, botellas y neumáticos; mantener tapados los depósitos utilizados para almacenar agua y limpiar regularmente los alrededores de las viviendas.

Las autoridades sanitarias advirtieron que la eliminación de criaderos es clave para frenar la propagación del dengue y reducir el riesgo de nuevos contagios en el país.