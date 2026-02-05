Panamá reporta 475 casos de dengue y dos muertes en lo que va de 2026

Panamá registra 475 casos acumulados de dengue durante la semana epidemiológica N.° 3, informó el Ministerio de Salud (Minsa), que reiteró el llamado urgente a eliminar criaderos de mosquitos para frenar el avance de la enfermedad.

Del total de contagios, 421 son sin signos de alarma, 53 presentan signos de alarma y se ha confirmado un caso grave.

Además, 18 personas permanecen hospitalizadas y el país suma dos defunciones este año, la más reciente en Bocas del Toro.

La Región Metropolitana encabeza la lista con 126 casos, seguida por Bocas del Toro, San Miguelito y Panamá Oeste.

Las autoridades advirtieron que los jóvenes entre 10 y 19 años figuran entre los más afectados.

El Minsa mantiene operativos de control vectorial y pidió a la población eliminar recipientes con agua, no automedicarse y acudir a un centro de salud ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza y malestar general.