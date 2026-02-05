Mulino anuncia que Panamá dividirá concesiones portuarias y descarta volver a entregar dos puertos a una sola empresa

El presidente de la República, José Raúl Mulino, afirmó este 5 de febrero que Panamá no volverá a otorgar concesiones conjuntas de dos puertos a una sola empresa, y adelantó que el nuevo esquema dividirá la administración portuaria una vez concluya el período de transición derivado del reciente fallo judicial. La declaración fue realizada durante su conferencia de prensa semanal, en respuesta a cuestionamientos sobre posibles repercusiones políticas y económicas tras la decisión de la justicia panameña. Mulino subrayó que la resolución fue adoptada por la Corte Suprema de Justicia y que el Gobierno la respeta plenamente, al tratarse de un acto soberano del Órgano Judicial. “Si la decisión hubiese sido otra, también habría sido acatada”, señaló, al rechazar señalamientos de presiones externas o campañas estatales dirigidas a influir en el resultado.

Transición bajo control del Estado

El mandatario explicó que, una vez el fallo quede ejecutoriado, Panamá asumirá la representación de los puertos durante una etapa transitoria, en la que las operaciones continuarán con normalidad. Aclaró que, hasta el momento, no se ha registrado ninguna alteración operativa ni está previsto que ocurra durante ese proceso. Indicó que será al finalizar esa transición cuando el Ejecutivo evaluará el nuevo esquema de concesión, dejando claro que la fórmula de una sola empresa administrando dos puertos no se repetirá. “Se revisará cómo se concesionan esos dos puertos por separado”, afirmó, sin adelantar plazos ni detalles adicionales sobre los futuros contratos.

Rechazo a presiones internacionales