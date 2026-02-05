  1. Inicio
Mulino anuncia que Panamá dividirá concesiones portuarias y descarta volver a entregar dos puertos a una sola empresa

El presidente José Raúl Mulino desde la conferencia de prensa del 5 de febrero.
El presidente José Raúl Mulino desde la conferencia de prensa del 5 de febrero. Redes sociales
Darine Waked
  • 05/02/2026 09:55
El presidente aseguró que el fallo judicial será acatado, negó represalias internacionales y confirmó un período transitorio antes de redefinir el modelo de administración portuaria

El presidente de la República, José Raúl Mulino, afirmó este 5 de febrero que Panamá no volverá a otorgar concesiones conjuntas de dos puertos a una sola empresa, y adelantó que el nuevo esquema dividirá la administración portuaria una vez concluya el período de transición derivado del reciente fallo judicial. La declaración fue realizada durante su conferencia de prensa semanal, en respuesta a cuestionamientos sobre posibles repercusiones políticas y económicas tras la decisión de la justicia panameña.

Mulino subrayó que la resolución fue adoptada por la Corte Suprema de Justicia y que el Gobierno la respeta plenamente, al tratarse de un acto soberano del Órgano Judicial. “Si la decisión hubiese sido otra, también habría sido acatada”, señaló, al rechazar señalamientos de presiones externas o campañas estatales dirigidas a influir en el resultado.

Transición bajo control del Estado

El mandatario explicó que, una vez el fallo quede ejecutoriado, Panamá asumirá la representación de los puertos durante una etapa transitoria, en la que las operaciones continuarán con normalidad. Aclaró que, hasta el momento, no se ha registrado ninguna alteración operativa ni está previsto que ocurra durante ese proceso.

Indicó que será al finalizar esa transición cuando el Ejecutivo evaluará el nuevo esquema de concesión, dejando claro que la fórmula de una sola empresa administrando dos puertos no se repetirá. “Se revisará cómo se concesionan esos dos puertos por separado”, afirmó, sin adelantar plazos ni detalles adicionales sobre los futuros contratos.

Rechazo a presiones internacionales

Mulino también respondió a comunicados y pronunciamientos surgidos desde Hong Kong y sectores vinculados a China, en los que se advertía sobre eventuales consecuencias económicas o políticas. En ese sentido, reiteró que Panamá actúa conforme a su marco constitucional, respeta la independencia de los órganos del Estado y no acepta condicionamientos externos.

El presidente recordó que instancias como la Comisión de la Verdad y Justicia son organismos independientes, y defendió que las decisiones institucionales del país responden exclusivamente al interés nacional y al cumplimiento del Estado de Derecho.

Mulino adelantó que, una vez concluido el proceso judicial y administrativo en curso, dirigirá un mensaje a la nación para explicar con mayor detalle los pasos a seguir en la reorganización del sistema portuario y el nuevo modelo de concesiones que implementará su gobierno.

