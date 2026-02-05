Mulino anuncia que Panamá dividirá concesiones portuarias y descarta volver a entregar dos puertos a una sola empresa

Mulino también respondió a comunicados y pronunciamientos surgidos desde <b>Hong Kong</b> y sectores vinculados a <b>China</b>, en los que se advertía sobre eventuales consecuencias económicas o políticas. En ese sentido, reiteró que <b>Panamá </b>actúa conforme a su <b>marco constitucional</b>, respeta la independencia de los órganos del Estado y no acepta condicionamientos externos.El presidente recordó que instancias como la <b>Comisión de la Verdad y Justicia</b> son organismos independientes, y defendió que las decisiones institucionales del país responden exclusivamente al <b>interés nacional</b> y al cumplimiento del Estado de Derecho.<b>Mulino</b> adelantó que, una vez concluido el proceso judicial y administrativo en curso, dirigirá un <b>mensaje a la nación</b> para explicar con mayor detalle los pasos a seguir en la reorganización del sistema portuario y el nuevo modelo de concesiones que implementará su gobierno.