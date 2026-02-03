Fallo contra PPC no afectará el perfil crediticio de Panamá, según Moody’s Ratings

La agencia calificadora internacional Moody’s Ratings aseguró este martes que la declaración de incontitucional del contrato de Panama Port Company (PCC), por parte de la Corte Suprema, no tendrá un impacto directo en el perfil crediticio de Panamá. A través de un comunicado, Moody’s aclaró que la posible iniciación de un arbitraje internacional por parte del concesionario constituiría un pasivo contingente que podría tener implicaciones para las finanzas públicas, un factor clave en la calificación soberana. <i><b>'Si bien un fallo adverso contra el Estado podría complicar la consolidación fiscal, consideramos poco probable que dicho proceso se resuelva en el corto plazo'</b></i>, sentenció la agencia calificadora. Actualmente, Moody’s Ratings mantiene la calificación crediticia de Panamá en Baa3, con perspectiva negativa.