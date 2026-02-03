Venezuela liquida el control estatal del crudo y abre la industria a capital privado

<b>Venezuela </b>ha aprobado una <b>reforma de su legislación petrolera</b> que termina con décadas de <b>control estatal sobre el crudo</b> y habilita la entrada de <b>capital privado y extranjero</b> en todas las etapas de la industria, un giro estratégico <b>tras la captura de</b> <b>Nicolás Maduro</b> y la presión de la <b>administración Trump</b> para ampliar inversiones en el sector energético.<b>La Asamblea Nacional</b> venezolana sancionó esta semana una <b>nueva Ley de Hidrocarburos</b> que transforma el marco jurídico de uno de los sectores más importantes de la economía nacional. Bajo esta reforma, <b>la participación de empresas privadas —tanto nacionales como internacionales— queda autorizada para asumir la</b> <b>producción, comercialización y exportación de petróleo</b>, funciones que históricamente estaban reservadas exclusivamente al Estado y a la petrolera estatal <b>PDVSA</b>.