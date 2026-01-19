Delcy Rodríguez redibuja la economía venezolana bajo la sombra de Washington

Incluso antes de que se concrete un cambio formal en el régimen de sanciones, el impacto ha sido visible. La <b>brecha entre el dólar oficial y el mercado paralelo</b> se ha reducido de manera significativa, un indicador clave para el poder adquisitivo y el clima social. Esta corrección ocurre en paralelo a la <b>primera venta de petróleo venezolano a Estados Unidos</b> tras los ataques, lo que ha permitido el ingreso de divisas frescas y una mayor estabilidad en el mercado cambiario.La presidenta encargada, <b>Delcy Rodríguez</b>, ha delineado los primeros trazos de la nueva estrategia económica, centrada en la recuperación de la industria de los <b>hidrocarburos</b>, una administración más estricta de las divisas y una política de importaciones selectiva para estimular la producción nacional. El discurso oficial apunta a un crecimiento con inclusión, aunque los márgenes de maniobra siguen condicionados por la fragilidad institucional.