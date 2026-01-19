Las 7 claves del día en Panamá y el mundo | 19 de enero - Lo que debes saber antes de dormir

Este lunes 19 de enero cierra con una agenda informativa marcada por hechos relevantes que impactaron a Panamá y al escenario internacional.

— Panamá sale del top 30 del ranking FIFA.La Selección Nacional retrocedió en la más reciente actualización de la FIFA, quedando fuera de las 30 mejores selecciones del mundo, aunque se mantiene como una de las mejor posicionadas de la región.

— Accidente de trenes en España deja al menos 39 muertos.El choque entre dos trenes conmocionó al país europeo y abrió un debate sobre la seguridad ferroviaria, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas de la tragedia.

— Fallece Valentino Garavani a los 93 años.El mundo de la moda despide al diseñador italiano Valentino Garavani, considerado uno de los grandes íconos de la alta costura y referente del lujo a nivel global.

— San Miguelito enfrenta una crisis de basura sin solución definitiva.La intervención de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario busca mitigar la acumulación de desechos, mientras persiste la preocupación de residentes por la falta de una respuesta estructural.

— Mulino analiza compra especial para la CSS con apoyo tecnológico.El presidente José Raúl Mulino sostuvo una reunión con ejecutivos de Microsoft para evaluar una posible adquisición que impulse la modernización de la Caja de Seguro Social.

— Trump endurece su discurso y eleva tensiones internacionales.El expresidente estadounidense Donald Trump afirmó que dejará de priorizar la paz tras no recibir el Premio Nobel, generando fricciones con Noruega y Groenlandia.

— Un día marcado por contrastes entre deporte, cultura y crisis globales.Entre caídas deportivas, pérdidas culturales y emergencias internacionales, la jornada cierra dejando en evidencia los desafíos que siguen marcando la agenda nacional y mundial.