Trump afirma que dejará de priorizar la paz tras no recibir el Nobel y eleva tensiones con Noruega y Groenlandia

Las declaraciones de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/donald-trump" target="_blank">Trump</a> </b>generaron inquietud en círculos diplomáticos europeos y reavivaron el debate sobre la relación entre <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/estados-unidos" target="_blank">Estados Unidos</a></b> y sus aliados tradicionales, así como sobre el uso político del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/premio-nobel" target="_blank">Nobel de la Paz</a> </b>en medio de tensiones geopolíticas crecientes.