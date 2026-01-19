  1. Inicio
Trump afirma que dejará de priorizar la paz tras no recibir el Nobel y eleva tensiones con Noruega y Groenlandia

Las declaraciones de Donald Trump reabren el debate sobre el uso político del Premio Nobel de la Paz y su influencia simbólica en la política exterior de Estados Unidos.
Por
Darine Waked
  • 19/01/2026 11:06
El presidente estadounidense envió una carta polémica al primer ministro noruego, vinculó fracaso con la distinción escandinava y endureció postura sobre territorios estratégicos tras la decisión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató una controversia internacional al declarar que tras no ser galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2025, emitido por el Comité Noruego del Nobel, ya no se siente obligado a centrarse exclusivamente en la paz mundial y anunció un cambio de enfoque estratégico hacia intereses nacionales, incluyendo su firme postura sobre Groenlandia y las relaciones con aliados de la OTAN.

Donald Trump junto María Corina Machado.
Una carta que sacude la diplomacia

La polémica se desató tras el envío de una carta de Trump al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, en la que el mandatario expresó su frustración por no haber sido reconocido con el Nobel de la Paz. En el texto, Trump sugirió que la negativa del comité lo liberaba de cualquier obligación moral de priorizar la paz como eje central de su agenda internacional.

’Voy a regresar a Venezuela cargada de energía’, dijo Machado a los periodistas en su conferencia de prensa.
Groenlandia y el giro estratégico

El presidente estadounidense relacionó este cambio discursivo con su interés en reforzar la presencia de Estados Unidos en Groenlandia, territorio autónomo bajo soberanía danesa, al que considera clave para la seguridad global y el equilibrio estratégico en el Ártico frente a Rusia y China.

El trasfondo del Nobel y la controversia

El Premio Nobel de la Paz correspondiente fue otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado. Aunque ella entregó de manera simbólica su medalla a Trump durante un encuentro reciente, el Comité Nobel reiteró que el galardón es personal e intransferible, lo que no altera la decisión oficial.

El jefe de Gobierno de Groenlandia (Naalakkersuisut), Jens-Frederik Nielsen, sostiene una bandera groenlandesa mientras participa en una manifestación frente al consulado de Estados Unidos en Nuuk, Groenlandia, el 17 de enero de 2026.
Reacciones internacionales

Las declaraciones de Trump generaron inquietud en círculos diplomáticos europeos y reavivaron el debate sobre la relación entre Estados Unidos y sus aliados tradicionales, así como sobre el uso político del Nobel de la Paz en medio de tensiones geopolíticas crecientes.

