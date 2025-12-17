Esquema de Chevron favoreció a Ramón Carretero, empresario panameño aliado de Nicolás Maduro

El diario The New York Times reveló que la modificación realizada en julio por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los términos del acuerdo de Chevron en Venezuela —con el objetivo de impedir que el régimen recibiera dólares de forma directa— habría terminado beneficiando a un empresario sancionado por el Tesoro estadounidense por presuntos vínculos con la familia Maduro.

Según el informe del rotativo estadounidense, el principal beneficiario del nuevo esquema habría sido Ramón Carretero, señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por “actuar en nombre del régimen” y por “hacer negocios con la familia Maduro-Flores”.

A través de su empresa Shineful Energy, Carretero habría vendido casi 500 millones de dólares en crudo venezolano desde julio pasado, según The New York Times.

Datos internos de PDVSA, citados por el medio estadounidense, indican que Carretero exportó 11 millones de barriles de petróleo provenientes del campo Petroboscán, operado por Chevron, los cuales correspondían a la porción del crudo que recibía el régimen venezolano bajo el nuevo esquema.

La mayor parte de estos envíos tuvo como destino China y se habría realizado mediante operaciones opacas que incluyeron el uso de criptomonedas.

El reportaje subraya una contradicción clave en la política aplicada: aunque la intención de Trump era cortar el flujo de dinero al chavismo, el cambio de recibir petróleo en especie, en lugar de pagos en efectivo, habría facilitado que un operador privado vinculado al poder en Venezuela manejara directamente la comercialización del crudo.

De acuerdo con el análisis citado, pese a que las exportaciones petroleras venezolanas aumentaron, el ingreso de divisas a la economía del país cayó durante el año, lo que sugiere que los recursos generados no ingresaron formalmente al país, sino que habrían quedado en redes privadas asociadas al régimen.