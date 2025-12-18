Mercado bursátil de Panamá supera los $8,000 millones y apunta a un 2026 aún más fuerte

La presidenta ejecutiva de la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex), Olga Cantillo, dijo que 2025 ha sido un año positivo para el mercado bursátil panameño, impulsado por la promoción del mercado y diversas iniciativas a nivel nacional, regional e internacional.

Al cierre de noviembre de 2025, el volumen negociado en el mercado de valores de Panamá alcanzó $8,140 millones, frente a los $7,194 millones registrados en el mismo período de 2024. De ese total, $6,658 millones correspondieron al mercado primario, $1,290 millones al mercado secundario y el resto a recompras.

“Son más de $8,000 millones negociados puramente en mercado local. Obviamente, la República de Panamá ha tenido un desempeño muy importante en el desarrollo del mercado de valores, ya que su alternativa de financiamiento ha sido el mercado panameño”, destacó Cantillo.

Explicó que este desempeño forma parte del programa del Gobierno para fortalecer y abrir el mercado, lo que ha requerido adecuaciones por parte de Latinex para adaptarse a las modificaciones impulsadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.

“En el caso de Latinex, hoy en día, por medio de los intermediarios locales, se realizan las subastas del Gobierno con un calendario y una disciplina en las colocaciones, dentro de este novedoso y refrescado programa del mercado. Lo mismo ocurre con emisores de la región que vienen a nuestra plaza”, subrayó.

Cantillo reconoció que, pese a la incertidumbre y al alza de las tasas de interés a nivel internacional, “este año ha sido positivo para el mercado bursátil”.

Asimismo, destacó que en 2025 se consolidó la estrategia de Latinex. “Nuestra estrategia es desarrollar el mercado local, democratizarlo, y es con lo que seguimos trabajando, pero también impulsar un proyecto país que nos ha permitido abrir las puertas y las fronteras de nuestro país a otros mercados”, afirmó.

Desde 2017, Latinex trabaja en la integración de los mercados de Centroamérica, el Caribe y el sur de la región, particularmente con Ecuador. A la fecha, este servicio registra más de $1,400 millones negociados, de los cuales 62 % se originan en Panamá.

También resaltó la importancia del enlace con el New York Bank, vigente desde 2014, que ha permitido el acceso de Panamá y de su Gobierno a inversionistas internacionales, con más de $9,000 millones disponibles en los mercados internacionales.

En agosto de este año, Latinex lanzó el servicio de listado internacional, posicionando a Panamá al nivel de jurisdicciones como Luxemburgo y Singapur, bajo la designación de la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos y en coordinación con la SMV. Este esquema facilita que emisiones bajo 144A y Regulación S, reconocidas por la ley de Nueva York, utilicen a Panamá como mercado secundario.

“Esto lo estamos ofreciendo con tarifas diferenciadas y un servicio ágil, con procesos 100 % digitalizados en español e inglés, y denominados en dólares, lo que facilita atraer emisores de distintos sectores”, destacó Cantillo. Actualmente, el servicio cuenta con dos emisores —uno de Guatemala y otro, Bladex—, además de otros próximos a incorporarse.

“Confiamos en que el próximo año podremos incrementar no solo los servicios que ofrecemos a la región, sino también de cara a los mercados internacionales”, afirmó.

De cara a 2026, Cantillo prevé un año “muy positivo”, apoyado en la reducción de las tasas de interés internacionales y una mayor estabilidad del entorno. “Eso es muy positivo. Hay mayor estabilidad y se están retomando con mucha fuerza las emisiones internacionales”, señaló.

Finalmente, destacó la primera negociación realizada desde Panamá en una moneda distinta al dólar, a través de una emisión de Bladex en colones, actualmente en custodia de la central de Costa Rica. “Esto nos proyecta a ofrecer servicios que van más allá de nuestras fronteras, hacia los mercados regionales y los inversionistas internacionales”, concluyó.

Cifras de la SMV hasta octubre

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de Panamá registró transacciones por $146,660 millones entre enero y octubre de 2025, realizadas por las 57 casas de valores con licencia vigente que operan en la plaza panameña.

Esta cifra representa un incremento significativo frente a los $119,290 millones reportados en el mismo período de 2024, y supera ampliamente las transacciones registradas en 2023, que ascendieron a $94,845 millones.

Del total transado, 88 % correspondió al mercado internacional, 10 % al mercado local y 2 % al mercado OTC. Asimismo, el 59 % del volumen negociado se concentró en bonos, el 16 % en acciones comunes y el 25 % en otros instrumentos de renta fija y variable, detalló la superintendente del Mercado de Valores, Maruquel Murgas de González, quien se mostró optimista sobre el desempeño del mercado en materia de emisiones.

“Estoy muy complacida con este año, con cómo ha evolucionado en cuanto al registro de emisiones y transaccionabilidad, y me siento muy entusiasta para el próximo año en cumplimiento del plan estratégico que tenemos como superintendencia, ya que el próximo año, con un nuevo presupuesto, vamos a poder ejecutar todos esos proyectos que tenemos para impulsar la modernización del mercado de valores en cuanto a temas tecnológicos y temas de ley”, señaló.

Hasta octubre, la SMV había registrado un total de 1,605 emisiones, con 30 emisiones en trámite por un monto de $4,670 millones. Además, se reportaron 1,128 suplementos por un valor agregado de $4,720 millones, desglosados en 42 % emisiones de cuotas de participación, 39 % bonos, 17 % valores comerciales negociables y 2 % emisiones de notas.

En el mismo período, se desembolsaron $2,966 millones, distribuidos en $1,968 millones por amortización de capital, $517 millones en dividendos y $481 millones en intereses.

En cuanto a las sociedades de inversión, Murgas de González destacó que los activos netos alcanzaron $6,869 millones, lo que representa un incremento interanual de 25 %. En octubre de 2024, los activos se situaban en $5,485 millones; en 2023, en $4,499 millones; en 2022, en $2,890 millones; y en 2021, en $2,858 millones, lo que evidencia un crecimiento sostenido en los últimos cinco años.

“Se han popularizado mucho las sociedades de inversión inmobiliaria. Es un nicho importante para el desarrollo del país porque es una fuente de financiamiento alternativo para todos estos proyectos, que generan crecimiento”, destacó.

Actualmente, hay 63 sociedades registradas, de las cuales 27 operan como sociedades inmobiliarias. Del total de activos netos, $3,249 millones corresponden a activos financieros y $3,620 millones a activos no financieros.

Sobre el impacto del mercado de valores en la economía panameña, la superintendente afirmó que este “es muy positivo”, tanto para los emisores —al ofrecer alternativas de financiamiento más allá del sistema bancario y a plazos más largos— como para los ahorristas, quienes encuentran opciones de inversión con rendimientos atractivos.