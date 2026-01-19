Defensa en el caso Odebrecht arma listado de objeciones y presentará nuevas pruebas

Este miércoles se reanuda el juicio Odebrecht. La abogada defensora Alma Cortés, adelantó este lunes que ya están preparando sus objeciones a las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

“Además de las objeciones de todo el equipo legal del señor Martinelli, todos los abogados y los demás imputados ya estamos haciendo el listado de todas las objeciones. Eso es una realidad. Y también nosotros estamos presentando pruebas extraordinarias”, declaró Cortés durante la inauguración de la nueva sede del partido Cambio Democrático.

Cortés también comentó sobre el avance del juicio.

“No ha sido tarea fácil. Imagínense que son 20.000 fojas, 10.000 traducidas, y las otras pues que vinieron de una irregular remisión, por ponerle un nombre. Se han observado muchas anomalías, irregularidades, como por ejemplo las traducciones no tienen una certificación por parte de la oficial traductora. No acredita su idoneidad, no acredita su certificación, no acredita incluso la fecha en que recibió las fojas para su traducción, sino la fecha de entrega. Además, la mayoría de esas pruebas son del sistema Drousys, que utilizaba la empresa Odebrecht para recibir los pagos y hacer sus pagos”, adelantó la abogada. Cuestionó también la legitimidad de la evidencia, señalando que fueron anuladas en Brasil. “Entonces, ¿qué intenta hacer la fiscal? Pensamos nosotros, de una forma muy respetuosa, que nos quiso triangular las pruebas. Ah, bueno, nos llegaron las de Brasil, pero yo voy a traer las de Estados Unidos, porque en Estados Unidos sí sirvieron. Eso no aplica, porque ya fueron decretadas nulas desde su raíz”, sentenció Cortés, quien también recordó que en noviembre se suspendió la audiencia porque no se podía garantizar el derecho al contradictorio, a cuestionar a testigos claves que aportaron declaraciones fuera del país.

Luis Eduardo Camacho, diputado, abogado y vocero del expresidente Ricardo Martinelli, que está imputado por blanqueo de capitales en el Caso Odebrecht, también se pronunció sobre el tema. “Ese es un proceso que todos saben es una buena parte amañado. Ese proceso en Brasil se cayó. La prueba está que el expresidente Lula Da Silva había sido condenado en razón de ese proceso pero después la Corte Suprema de Justicia revocó todo ese proceso y esa condena en razón de que se comprobó la manipulación de fiscales y jueces en el desarrollo de esas investigaciones. Ocurrió en Brasil y ocurrió aquí en Panamá”, denunció.

Camacho también cuestionó que Martinelli esté involucrado en el proceso. “Ricardo Martinelli lo han metido en ese proceso en razón de unas donaciones que recibió ciertamente la empresa Odebrecht pero antes de ser presidente. ¿Como tú puedes decir que es una coima si ni siquiera Ricardo Martinelli era presidente en ese momento? Pero no solamente eso, esas donaciones fueron declaradas todas ante el Tribunal Electoral en razón de la campaña de ese año. Entonces, ¿quién que va a recibir una coima?”, declaró.