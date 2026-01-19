En recia acometida, ‘Como Tu’ triunfa en el Premio Asociación de Jinetes Aprendices y Profesionales

La yegua norteamericana Como Tu rindió el pasado domingo 19 de enero una gran faena en la pista del Hipódromo Presidente Remón, cuando en dicha cartilla superó a cinco calificadas coterráneas en el Premio Asociación de Jinetes Aprendices y Profesionales.

La colorada de cuatro años, descendiente de Mor Spirit en G G’s A Gem por Grinstone, en una descomunal atropellada rebasó cerca de la meta a la puntera Campbell’s Work, quien fue su única rival de cuidado, superándola por tres cuartos de cuerpos al cruzar el disco de las sentencias, terminado llena de energía, evidenciando aptitudes para los tiros de alientos.

Distantes de las dos primaras arribaron a la meta Audible Victory, Madame Inés, cerrando el marcador Flint’s Dancer, en tanto que No Blue No Green llegaba en el último peldaño.

La carrera, que servía como la prueba estelar de la velada, se celebró en el sexto orden de la tanda, con una matrícula de seis estadounidenses, en la versión XXI, sobre mil 400 metros y bolsa de 17 mil 700 dólares ($17,700).

Con este resonante triunfo la mimada de la Cuadra Inglesa registraba su cuarta victoria de su meritoria campaña y su primera en eventos conmemorativos.

Como Tu, con monta de Obeth Benitez y bajo los cuidados del preparador Rodrigo Jaén, deja foja de cuatro triunfos en 17 competencias, acumulando una bolsa de 47 mil 954 dólares ($47,954), con un promisorio futuro como corredora.

El tiempo de la carrera marcó en el cronómetro 1:27 2/5 para los 1,400 metros, luego de parciales de 24.0 el primer cuarto de la milla, 48:1/5 para los 800 metros y 1:14 2/5 los mil 200 metros.

Acto de premiación

En la ceremonia protocolar Ariosto Delgado, a nombre del gremio hípico, fue el oferente de la copa del triunfo a Marcos Ades y Alberto Betesh, en representación de la Cuadra Inglesa.

Yonis Lasso hizo lo propio al preparador Rodrigo Jaén, recibido por su hija Angelina Jaén y Ariosto Delgado a su colega Obeth Benitez, quien condujo magistralmente a la ganadora.

El resto de los premios fueron entregados por Johan Garibaldo al mozo de corral, recibido por Jorge Navarro, Manasés Haldar al palafrenero Juan Alba, en tanto que Luis Corrales al pony boy Omar Cárdenas.

En este acto protocolar estuvieron presentes por la Administración del Hipódromo David Fuentes, del Departamento de Operaciones Hípicas, junto a familiares y amigos de la cuadra ganadora.