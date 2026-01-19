Desfile de Las Mil Polleras genera B/.43 millones y confirma su peso como motor del turismo cultural

Con una asistencia que superó las 288 millones de personas y un impacto económico estimado en más de B/.43 millones, el Desfile de Las Mil Polleras volvió a confirmar su peso como uno de los eventos culturales más importantes del país y un verdadero impulsor del turismo, la economía local y el desarrollo comunitario.

Uno de los datos más simbólicos de esta edición fue que el contador de empolleradas rebasó las 20.000 participantes, una cifra que por sí sola refleja elamor, la identidad y el profundo orgullo que el pueblo panameño siente por la pollera, considerada uno de los máximos emblemas de la cultura nacional.

La jornada reunió a 105 delegaciones, convirtiéndose a la región deAzuero en el epicentro de la tradición panameña y generando unaalta ocupación hotelera, además de un importante movimiento en sectores clave como el transporte, la gastronomía y el comercio.

El impacto también se hizo sentir en el sector creativo local. Artesanos y emprendedores generaron más de B/.230 mil en ingresos, evidenciando cómo las manifestaciones culturales no solo preservan la identidad, sino que también fortalecen la economía de cientos de familias.

Organizadores y autoridades destacaron que este logro fue posible gracias al trabajo articulado entre gobiernos locales, instituciones del Estado, establecimientos de seguridad, sector privado y comunidades, demostrando que cuando el país se une, la cultura se convierte en un motor de progreso y cohesión social.

Más allá de la celebración, el Desfile de Las Mil Polleras continúa consolidándose como una clave plataforma para la descentralización del turismo y la proyección de Panamá como unDestino cultural auténtico y competitivo a nivel internacional..