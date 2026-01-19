Desfile de Las Mil Polleras genera B/.43 millones y confirma su peso como motor del turismo cultural

Con una asistencia que superó las <b>288 millones de personas</b> y un impacto económico estimado en <b>más de B/.43 millones</b>, el <b>Desfile de Las Mil Polleras</b> volvió a confirmar su peso como uno de los eventos culturales más importantes del país y un verdadero impulsor del turismo, la economía local y el desarrollo comunitario.Uno de los datos más simbólicos de esta edición fue que el <b>contador de empolleradas rebasó las 20.000 participantes</b>, una cifra que por sí sola refleja el<b>amor, la identidad y el profundo orgullo</b> que el pueblo panameño siente por la pollera, considerada uno de los máximos emblemas de la cultura nacional.La jornada reunió a <b>105 delegaciones</b>, convirtiéndose a la región de<b>Azuero</b> en el epicentro de la tradición panameña y generando una<b>alta ocupación hotelera</b>, además de un importante movimiento en sectores clave como el transporte, la gastronomía y el comercio.El impacto también se hizo sentir en el sector creativo local. <b>Artesanos y emprendedores</b> generaron <b>más de B/.230 mil</b> en ingresos, evidenciando cómo las manifestaciones culturales no solo preservan la identidad, sino que también fortalecen la economía de cientos de familias.Organizadores y autoridades destacaron que este logro fue posible gracias al <b>trabajo articulado</b> entre gobiernos locales, instituciones del Estado, establecimientos de seguridad, sector privado y comunidades, demostrando que cuando el país se une, la cultura se convierte en un motor de progreso y cohesión social.Más allá de la celebración, el Desfile de Las Mil Polleras continúa consolidándose como una <b>clave plataforma para la descentralización del turismo</b> y la proyección de Panamá como un<b>Destino cultural auténtico y competitivo a nivel internacional.</b>.