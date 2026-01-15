  1. Inicio
Desfile de las Mil Polleras 2026: Conozca la ruta oficial en Las Tablas

Cada año, reúne a miles de participantes y visitantes provenientes de distintas regiones del país.
Por
Emiliana Tuñón
  • 15/01/2026 12:16
El Desfile de las Mil Polleras iniciará a la 1:00 p.m. y recorrerá varias calles del centro de Las Tablas.

El tradicional Desfile de las Mil Polleras se llevará a cabo el próximo sábado 17 de enero en la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos, a partir de la 1:00 p.m.

Las autoridades informaron que ya se encuentran listos los detalles relacionados con la ruta del desfile y las actividades previas que acompañarán este importante evento cultural.

Este desfile marca el inicio del calendario de actividades culturales del año 2026 y es considerado uno de los eventos más emblemáticos del folclore panameño.

Cada año, reúne a miles de participantes y visitantes provenientes de distintas regiones del país y del extranjero, atraídos por la riqueza cultural y la belleza de la pollera, traje típico nacional.

Las autoridades estiman una alta afluencia de público, lo que dinamiza la economía local y posiciona a Las Tablas como una de las principales cunas del folclore panameño. Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía a participar con orden y respeto, y a seguir las indicaciones de seguridad durante el desarrollo de las actividades.

El Desfile de las Mil Polleras se consolida así como una vitrina cultural que promueve las tradiciones, la identidad nacional y el turismo cultural de Panamá.

Esta será la ruta oficial del Desfile de las Mil Polleras 2026

El Desfile de las Mil Polleras 2026 iniciará puntualmente a la 1:00 p.m. y recorrerá las principales calles de la ciudad de Las Tablas, según informaron los organizadores.

Todas las delegaciones partirán desde la calle Emilio Castro, donde el desfile dará inicio oficial. Desde este punto, el recorrido girará a la izquierda frente a la Gobernación para incorporarse a la avenida Carlos L. López.

La ruta continuará hasta el Parque Porras de Las Tablas, donde las delegaciones girarán a la derecha por la calle Pablo Arosemena, conocida popularmente como Punta Fogón. Posteriormente, el desfile tomará a la izquierda por la calle Francisco González Roca y luego realizará otro giro a la izquierda por la calle Belisario Porras.

El recorrido seguirá avanzando con un giro a la derecha por la calle Bolívar hasta su tramo final. Desde allí, las delegaciones subirán a la izquierda por la calle Agustín Cano, para luego girar a la izquierda por la calle 8 de Noviembre. Finalmente, el desfile tomará a la derecha por la avenida Belisario Porras, culminando en la Plaza Praga.

Las autoridades recomendaron a los asistentes tomar las previsiones necesarias, llegar con antelación y seguir las indicaciones de seguridad para disfrutar de este evento cultural que marca el inicio de las festividades folclóricas de 2026.

