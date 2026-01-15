Desfile de las Mil Polleras 2026: Conozca la ruta oficial en Las Tablas

El tradicional Desfile de las Mil Polleras se llevará a cabo el próximo sábado 17 de enero en la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos, a partir de la 1:00 p.m.

Las autoridades informaron que ya se encuentran listos los detalles relacionados con la ruta del desfile y las actividades previas que acompañarán este importante evento cultural.

Este desfile marca el inicio del calendario de actividades culturales del año 2026 y es considerado uno de los eventos más emblemáticos del folclore panameño.

Cada año, reúne a miles de participantes y visitantes provenientes de distintas regiones del país y del extranjero, atraídos por la riqueza cultural y la belleza de la pollera, traje típico nacional.

Las autoridades estiman una alta afluencia de público, lo que dinamiza la economía local y posiciona a Las Tablas como una de las principales cunas del folclore panameño. Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía a participar con orden y respeto, y a seguir las indicaciones de seguridad durante el desarrollo de las actividades.

El Desfile de las Mil Polleras se consolida así como una vitrina cultural que promueve las tradiciones, la identidad nacional y el turismo cultural de Panamá.