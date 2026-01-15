Desfile de las Mil Polleras 2026: Conozca la ruta oficial en Las Tablas

El Desfile de las Mil Polleras 2026 iniciará puntualmente a la 1:00 p.m. y recorrerá las principales calles de la ciudad de Las Tablas, según informaron los organizadores.Todas las delegaciones partirán desde la calle Emilio Castro, donde el desfile dará inicio oficial. Desde este punto, el recorrido girará a la izquierda frente a la Gobernación para incorporarse a la avenida Carlos L. López.La ruta continuará hasta el Parque Porras de Las Tablas, donde las delegaciones girarán a la derecha por la calle Pablo Arosemena, conocida popularmente como Punta Fogón. Posteriormente, el desfile tomará a la izquierda por la calle Francisco González Roca y luego realizará otro giro a la izquierda por la calle Belisario Porras.El recorrido seguirá avanzando con un giro a la derecha por la calle Bolívar hasta su tramo final. Desde allí, las delegaciones subirán a la izquierda por la calle Agustín Cano, para luego girar a la izquierda por la calle 8 de Noviembre. Finalmente, el desfile tomará a la derecha por la avenida Belisario Porras, culminando en la Plaza Praga.Las autoridades recomendaron a los asistentes tomar las previsiones necesarias, llegar con antelación y seguir las indicaciones de seguridad para disfrutar de este evento cultural que marca el inicio de las festividades folclóricas de 2026.