Desfile de las Mil Polleras 2026: Recomendaciones para asistir al evento

El <b><a href="/tag/-/meta/desfile-de-las-mil-polleras">Desfile de las Mil Polleras</a> 2026</b> se llevará a cabo este <b>sábado 17 de enero</b> en la ciudad de Las Tablas, a partir de la <b>1:00 p.m.</b>, según detallaron las autoridades locales. Se espera la participación de <b>más de 100 delegaciones</b> de todo el país.El desfile se ha convertido en <b>uno de los eventos culturales más importantes y esperados de Panamá</b>, atrayendo a miles de personas que participan en las delegaciones o acuden a disfrutar de la <b>celebración del folklore, la música y las tradiciones panameñas</b>.