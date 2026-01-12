Desfile de las Mil Polleras 2026: Recomendaciones para asistir al evento

El desfile se ha convertido en uno de los eventos culturales más importantes y esperados de Panamá , atrayendo a miles de personas que participan en las delegaciones o acuden a disfrutar de la celebración del folklore, la música y las tradiciones panameñas .

El Desfile de las Mil Polleras 2026 se llevará a cabo este sábado 17 de enero en la ciudad de Las Tablas, a partir de la 1:00 p.m. , según detallaron las autoridades locales. Se espera la participación de más de 100 delegaciones de todo el país.

Autoridades emiten recomendaciones para asistir al Desfile de las Mil Polleras 2026

Ante la magnitud del evento, las autoridades han emitido recomendaciones para quienes asistirán, con el fin de garantizar la seguridad y el disfrute de todos los participantes y espectadores.

-Vestimenta y comodidad: Vístete cómodo y fresco, lleva sombrero o gorra, utiliza protector solar.

-Hidratación y cuidado: Mantente hidratado, lleva agua, cuida a niños y adultos mayores.

-Respeto cultural: Respeta las delegaciones, no interrumpas el desfile y cuida cada detalle de la tradición.

-Lo que no debe faltar: Utiliza bloqueador solar, lentes de sol, celular con batería y lleva efectivo seguro.

-Apoya al talento local: Consume productos locales, apoya a los artesanos y disfruta de la gastronomía santeña.