Las Tablas se prepara para el Desfile de las Mil Polleras 2026, afirma la ATP

El evento principal, el <b>Desfile de las Mil Polleras</b>, se desarrollará el <b>sábado 17 de enero a partir de la 1:00 p.m.</b>'Los estamentos de seguridad están listos, los hoteles están listos y los tableños, por supuesto, más que listos', afirmó la administradora de la ATP.Finalmente, De León destacó que la logística del evento continuará fortaleciéndose e incrementándose en los próximos años, con el objetivo de consolidar el desfile como una de las principales expresiones culturales del país.