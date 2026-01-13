  1. Inicio
Las Tablas se prepara para el Desfile de las Mil Polleras 2026, afirma la ATP

Por
Emiliana Tuñón
  • 13/01/2026 12:24
El tradicional Desfile de las Mil Polleras vuelve este sábado con la participación de más de 100 delegaciones.

La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León, ofreció detalles sobre los preparativos del Desfile de las Mil Polleras 2026, que se llevará a cabo el sábado 17 de enero.

En una entrevista concedida a Telemetro Reporta, la funcionaria informó que, hasta el momento, se tiene confirmada la participación de 110 delegaciones, además de una agenda de actividades culturales que se desarrollarán en los días previos al desfile.

De León explicó que la programación iniciará el jueves, con la apertura de una vereda dedicada a artesanías y emprendimientos de la región, así como una oferta gastronómica para los asistentes.

Para el viernes 16 de enero, se tiene prevista en Pedasí una junta de embarra, actividad gratuita que comenzará a la 1:00 p.m.. Ese mismo día, a las 6:00 p.m., en Las Tablas, se realizará un homenaje a artesanos y folcloristas.

El evento principal, el Desfile de las Mil Polleras, se desarrollará el sábado 17 de enero a partir de la 1:00 p.m.

“Los estamentos de seguridad están listos, los hoteles están listos y los tableños, por supuesto, más que listos”, afirmó la administradora de la ATP.

Finalmente, De León destacó que la logística del evento continuará fortaleciéndose e incrementándose en los próximos años, con el objetivo de consolidar el desfile como una de las principales expresiones culturales del país.

