Las Tablas se prepara para el Desfile de las Mil Polleras 2026, afirma la ATP

La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León, ofreció detalles sobre los preparativos del Desfile de las Mil Polleras 2026, que se llevará a cabo el sábado 17 de enero.

En una entrevista concedida a Telemetro Reporta, la funcionaria informó que, hasta el momento, se tiene confirmada la participación de 110 delegaciones, además de una agenda de actividades culturales que se desarrollarán en los días previos al desfile.

De León explicó que la programación iniciará el jueves, con la apertura de una vereda dedicada a artesanías y emprendimientos de la región, así como una oferta gastronómica para los asistentes.

Para el viernes 16 de enero, se tiene prevista en Pedasí una junta de embarra, actividad gratuita que comenzará a la 1:00 p.m.. Ese mismo día, a las 6:00 p.m., en Las Tablas, se realizará un homenaje a artesanos y folcloristas.