El Desfile de las Mil Polleras 2026 se celebrará el 17 de enero en Las Tablas

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) en conjunto con el Ministerio de Cultura anunciaron este lunes 22 de diciembre los detalles de la próxima edición del Desfile de las Mil Polleras, que se constituye como uno de los eventos culturales más esperados del año. El mismo se realizará este próximo sábado 17 de enero de 2026 a partir de la 1:00 pm en Las Tablas (provincia de Los Santos), y contará con la participación de 105 delegaciones a nivel nacional. De igual forma, se dio a conocer que la ministra de Cultura Maruja Herrera será la abanderada oficial del desfile. Ambas instituciones detallaron que la actividad típica irá acompañada de una amplia agenda cultural con actividades cuyo fin es dinamizar la región de Azuero de cara a un desfile que atrae miradas tanto nacionales como internacionales. Entre las actividades contempladas por ambas instituciones destaca la Vereda Mil Polleras, que contará con la participación de más de 100 artesanos y emprendedores, presentaciones con artistas nacionales y conjuntos folclóricos del 14 al 16 de enero, así como la tradicional Junta de Embarra en Pedasí.

Un desfile único

De acuerdo a la nota de prensa facilitada por la ATP, la administradora general de la entidad Gloria De León destacó que el Desfile de las Mil Polleras trasciende su carácter festivo, consolidándose así como una manifestación viva del patrimonio cultural del país. “El Desfile de las Mil Polleras es mucho más que un evento; es una expresión viva de nuestra identidad, de nuestras raíces y del orgullo que sentimos por lo que somos como país. Cada enero, Las Tablas y toda la región de Azuero se convierten en el corazón cultural de Panamá, recibiendo a miles de visitantes que llegan para celebrar nuestras tradiciones”, expresó De León, según el comunicado de la ATP. Por otro lado, De León apuntó al impacto turístico y económico que trae consigo el desfile para la región así como la proyección que este evento brinda al país ante el mundo. En este sentido, detalló que el Desfile de las Mil Polleras generó este año una derrama económica superior a los $41 millones, con una ocupación hotelera del 100% en Las Tablas así como en las zonas aledañas, y la asistencia de más de 276 mil personas. Unas cifras que, se esperan, puedan ser superadas el próximo año.

El alcalde de Las Tablas Noé Herrera añadió en este contexto que el desfile es una actividad de suma importancia para el distrito, ya que beneficia a muchas personas que trabajan en el evento de manera informal. “Esperamos que, como en años anteriores, sea todo un éxito y que siga impulsando la economía local y el bienestar de nuestras familias”, expresó.