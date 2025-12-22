El Desfile de las Mil Polleras 2026 se celebrará el 17 de enero en Las Tablas

De acuerdo a la nota de prensa facilitada por la ATP,<b> la administradora general de la entidad Gloria De León destacó que el Desfile de las Mil Polleras trasciende su carácter festivo, consolidándose así como una manifestación viva del patrimonio cultural del país.</b>'<b>El Desfile de las Mil Polleras es mucho más que un evento; es una expresión viva de nuestra identidad, de nuestras raíces y del orgullo que sentimos por lo que somos como país.</b> <b>Cada enero, Las Tablas y toda la región de Azuero se convierten en el corazón cultural de Panamá, recibiendo a miles de visitantes que llegan para celebrar nuestras tradiciones</b>', expresó De León, según el comunicado de la ATP.Por otro lado, De León apuntó al impacto turístico y económico que trae consigo el desfile para la región así como la proyección que este evento brinda al país ante el mundo. En este sentido, detalló que el Desfile de las Mil Polleras <b>generó este año una derrama económica superior a los $41 millones, con una ocupación hotelera del 100% en Las Tablas así como en las zonas aledañas, y la asistencia de más de 276 mil personas</b>. Unas cifras que, se esperan, puedan ser superadas el próximo año.