Procuraduría aclara que su participación en el Desfile de las Mil Polleras 2026 será voluntaria

La <b><a href="/tag/-/meta/pgn-procuraduria-general-de-la-nacion">Procuraduría General de la Nación</a></b> informó, mediante un comunicado oficial, que formará parte de las delegaciones que participarán en el '<b><a href="/tag/-/meta/desfile-de-las-mil-polleras">Desfile de las Mil Polleras</a></b>', evento que se realizará el sábado 17 de enero en el distrito de Las Tablas.En el documento, la entidad aclaró y recalcó que su participación 'se efectuará de manera voluntaria', en atención a las comunicaciones emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República, relacionadas con la prohibición del uso y desembolso de recursos y fondos públicos para este tipo de actividades.El Desfile de las Mil Polleras es una de las actividades culturales más representativas del país y congrega cada año a delegaciones de distintas instituciones y regiones en la ciudad de Las Tablas.