Procuraduría aclara que su participación en el Desfile de las Mil Polleras 2026 será voluntaria

La Procuraduría General de la Nación informó, mediante un comunicado oficial, que formará parte de las delegaciones que participarán en el “Desfile de las Mil Polleras”, evento que se realizará el sábado 17 de enero en el distrito de Las Tablas.

En el documento, la entidad aclaró y recalcó que su participación “se efectuará de manera voluntaria”, en atención a las comunicaciones emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República, relacionadas con la prohibición del uso y desembolso de recursos y fondos públicos para este tipo de actividades.

El Desfile de las Mil Polleras es una de las actividades culturales más representativas del país y congrega cada año a delegaciones de distintas instituciones y regiones en la ciudad de Las Tablas.