Ministerio de Economía y Finanzas restringe los recursos estatales para el Desfile de las Mil Polleras

El <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b> reiteró que se mantiene restringida toda asignación, uso y desembolso de recursos y fondos públicos destinados a la participación de delegaciones oficiales y entidades del Estado en el Desfile de las Mil Polleras.Según informó la entidad, este lineamiento responde al compromiso del Gobierno Nacional con la contención del gasto público y la correcta priorización de los recursos, en beneficio de la ciudadanía.