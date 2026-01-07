  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Ministerio de Economía y Finanzas restringe los recursos estatales para el Desfile de las Mil Polleras

El MEF refuerza austeridad y limita gastos para el Desfile de las Mil Polleras.
El MEF refuerza austeridad y limita gastos para el Desfile de las Mil Polleras. Autoridad de Turismo de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 07/01/2026 12:07
El Gobierno mantiene la restricción de recursos públicos para el Desfile de las Mil Polleras.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reiteró que se mantiene restringida toda asignación, uso y desembolso de recursos y fondos públicos destinados a la participación de delegaciones oficiales y entidades del Estado en el Desfile de las Mil Polleras.

Según informó la entidad, este lineamiento responde al compromiso del Gobierno Nacional con la contención del gasto público y la correcta priorización de los recursos, en beneficio de la ciudadanía.

De acuerdo con el comunicado oficial, la medida aplica a autoridades y funcionarios de los distintos órganos del Estado, incluyendo instituciones descentralizadas, autónomas, empresas públicas e intermediarios financieros, como parte de la política de austeridad y uso eficiente de los recursos públicos.

El MEF precisó que la única excepción a esta disposición es la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), conforme a lo establecido en la Ley 116 del 10 de diciembre de 2013, relacionada con la celebración del Día del Desfile de las Mil Polleras.

Lo Nuevo