Ministerio de Economía y Finanzas restringe los recursos estatales para el Desfile de las Mil Polleras

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reiteró que se mantiene restringida toda asignación, uso y desembolso de recursos y fondos públicos destinados a la participación de delegaciones oficiales y entidades del Estado en el Desfile de las Mil Polleras.

Según informó la entidad, este lineamiento responde al compromiso del Gobierno Nacional con la contención del gasto público y la correcta priorización de los recursos, en beneficio de la ciudadanía.