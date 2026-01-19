Panamá: en segundo debate, proyecto de ley propone atención médica 24/7 en centros de salud

El diputado de la Asamblea Nacional Betserai Richards presentó el Proyecto de Ley No. 19, que busca establecer horarios extendidos y atención médica continua en centros de salud de la República de Panamá, con el objetivo de garantizar el acceso oportuno y permanente a los servicios básicos de salud.

La iniciativa legislativa plantea como propósito central que el Estado cumpla su función esencial de velar por la salud de la población en todo el territorio nacional, asegurando la promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud, especialmente en comunidades donde la atención médica es limitada fuera del horario regular.

Entre los objetivos específicos del proyecto se encuentran el fortalecimiento de hospitales, centros y subcentros de salud, la mejora de la capacidad de atención por regiones sanitarias y la prestación de atención médica integral y permanente, ajustada a la cantidad de habitantes de cada región. Además, se contempla la participación de la comunidad y la consulta ciudadana en la planificación y evaluación de los servicios de salud.

El proyecto establece que el Ministerio de Salud (Minsa) será el encargado de definir los horarios de funcionamiento de los centros de atención primaria —incluidos policentros y MINSA CAPSI— de acuerdo con las necesidades poblacionales, la capacidad instalada, la disponibilidad de personal y los recursos presupuestarios. No obstante, la norma obliga a que en cada región de salud exista al menos una instalación con horarios extendidos.

Asimismo, dispone que durante la semana se cuente con el personal médico, administrativo y de apoyo necesario, mientras que los fines de semana se garantice, como mínimo, la atención médica básica. Para los centros de segundo nivel, el proyecto plantea que al menos uno por región opere las 24 horas, con el fin de asegurar acceso oportuno en casos de urgencia.

La iniciativa también contempla la coordinación entre el Minsa y la Caja de Seguro Social, así como la obligación del Órgano Ejecutivo de garantizar las asignaciones presupuestarias necesarias para su implementación. La ley entraría en vigencia en el período fiscal siguiente a su promulgación, una vez reglamentada por el Ejecutivo.