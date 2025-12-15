  1. Inicio
PANAMÁ

Integración de servicios de salud entre Minsa y Seguro iniciará en Herrera y Los Santos

El Minsa y la Caja de Seguro Social avanzan en la integración de los servicios de salud
Por
Emiliana Tuñón
  • 15/12/2025 12:44
Las autoridades advirtieron que mantener los sistemas de salud separados genera inequidad y eleva los costos de atención

El Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) avanzan en el proceso de integración de los servicios de salud, con el objetivo de beneficiar a los pacientes asegurados y no asegurados de ambos sistemas.

Carlos Abadía, asesor del Minsa y miembro de la Comisión del Plan de Integración de Servicios Minsa–CSS, explicó que la integración constituye una acción administrativa orientada a mejorar la eficiencia, mediante una hoja de ruta que contempla aspectos de gobernanza, financiamiento y recurso humano.

“La integración entre ambas entidades busca unir sus fortalezas y disminuir sus debilidades, señaló Abadía.

El funcionario indicó que la comisión ha venido trabajando durante varios meses y que el proceso iniciará en las provincias de Herrera y Los Santos, donde se pondrá en marcha esta fase inicial.

Con el plan de integración se espera beneficiar a toda la población, siendo el asegurado uno de los principales beneficiarios, ya que actualmente la CSS cuenta con 78 instalaciones, mientras que el Minsa dispone de una red más amplia de centros de salud a nivel nacional.

Las autoridades advirtieron que mantener los sistemas de salud separados genera inequidad y eleva los costos de atención, al no permitir la continuidad del cuidado médico. Además se detalló que cerca del 30 % de los asegurados, a lo largo de su vida laboral, pasan temporalmente a la condición de no asegurados, interrumpen sus tratamientos y, al reincorporarse al sistema, presentan un mayor deterioro en su estado de salud, lo que incrementa los costos para la institución.

Beneficios de la integración de servicios de salud entre el Minsa y la CSS

Entre los principales beneficios del proceso de integración de los servicios de salud se encuentra la cobertura universal, así como la continuidad en la atención médica, lo que permitirá que los pacientes mantengan su derecho a ser atendidos por su médico de manera permanente.

El plan contempla la implementación de un modelo de Atención Primaria en Salud (APS), que incluye la creación de la figura del médico de cabecera y su equipo de salud. Cada médico será responsable de hasta 400 familias, con un máximo de 2,000 pacientes, mediante un sistema de adscripción familiar y sectorización basada en la accesibilidad y cercanía de las instalaciones de salud, fortaleciendo la relación médico-paciente y generando mayor confianza.

Asimismo, la integración permitirá eliminar las filas madrugadoras para la obtención de cupos, ya que cada paciente contará con su médico de cabecera asignado, garantizando el acceso oportuno a la atención.

Otro de los beneficios será la reducción de los tiempos de espera para las citas con médicos especialistas, dado que el médico de cabecera estará capacitado para dar seguimiento a pacientes con enfermedades crónicas controladas. De acuerdo con estimaciones, cerca del 40 % de los cupos de los especialistas corresponden actualmente a pacientes que podrían ser atendidos en el primer nivel de atención.

Dentro del proceso de integración, se informó que cada institución, el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS), asumirá los costos generados por la atención de los pacientes en las instalaciones de salud pública, sin que ello represente recargos al sistema financiero de la CSS.

