Integración de servicios de salud entre Minsa y Seguro iniciará en Herrera y Los Santos

El Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) avanzan en el proceso de integración de los servicios de salud, con el objetivo de beneficiar a los pacientes asegurados y no asegurados de ambos sistemas.

Carlos Abadía, asesor del Minsa y miembro de la Comisión del Plan de Integración de Servicios Minsa–CSS, explicó que la integración constituye una acción administrativa orientada a mejorar la eficiencia, mediante una hoja de ruta que contempla aspectos de gobernanza, financiamiento y recurso humano.

“La integración entre ambas entidades busca unir sus fortalezas y disminuir sus debilidades”, señaló Abadía.

El funcionario indicó que la comisión ha venido trabajando durante varios meses y que el proceso iniciará en las provincias de Herrera y Los Santos, donde se pondrá en marcha esta fase inicial.

Con el plan de integración se espera beneficiar a toda la población, siendo el asegurado uno de los principales beneficiarios, ya que actualmente la CSS cuenta con 78 instalaciones, mientras que el Minsa dispone de una red más amplia de centros de salud a nivel nacional.

Las autoridades advirtieron que mantener los sistemas de salud separados genera inequidad y eleva los costos de atención, al no permitir la continuidad del cuidado médico. Además se detalló que cerca del 30 % de los asegurados, a lo largo de su vida laboral, pasan temporalmente a la condición de no asegurados, interrumpen sus tratamientos y, al reincorporarse al sistema, presentan un mayor deterioro en su estado de salud, lo que incrementa los costos para la institución.