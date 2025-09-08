Los problemas crónicos del sistema de salud

Miles de panameños esperan todos los días en hospitales con salas de espera abarrotadas para conseguir citas con especialistas que a veces no están, hacen filas por recetas para medicamentos que muchas veces no tiene la farmacia, y son atendidos por personal que lleva más de 24 horas trabajando, en el más común de los casos, exhausto, a veces grosero y responsable de tomar decisiones que afectarán la vida de los pacientes y sus seres queridos. Una visita al Instituto Oncológico Nacional (ION) da un pantallazo a la realidad que viven muchos pacientes en el país. Fuera del edificio esperan en sillas de ruedas, con mascarillas y gorritos en la cabeza para protegerse del frío dentro del hospital y en algunos casos tapar la caída del cabello ocasionada por los tratamientos de quimioterapia. Sus ojos reflejan cansancio, no sólo de luchar contra la enfermedad, que requiere una fortaleza física y emocional titánica, sino del calvario diario de trasladarse hasta el lugar, de aguantar el tranque en la calle y de la burocracia en el hospital.

Los pacientes

“Yo personalmente vengo en bus, hay que hacer mucho trámite desde Aguadulce, y creo que una de las partes importantes es el transporte a nivel nacional sobre el tema de nosotros los pacientes oncológicos”, manifestó la presidenta y fundadora de la Asociación de Pacientes Sobrevivientes de Cáncer en Coclé, Maritza Barrera. “Hay que brindar la atención adecuada dentro de los hospitales, porque nos hemos encontrado con mucha deficiencia de atención, especialmente todos aquellos pacientes que tienen que venir al Oncológico. En la tramitación a veces hay mucha debilidad dentro del sistema, hace falta documentación, me toca estar yendo a los hospitales a buscar la documentación que hace falta de los pacientes, nuestros compañeros de batalla. Hay que trabajar en conjunto, hay que trabajar unidos y hay que seguir la lucha y la batalla contra el cáncer en toda la nación”, manifestó. Barrera asistió a la apertura oficial de los servicios del Hospital de Cancerología de la Ciudad de la Salud en abril de este año. La estrategia de la actual administración es, gradualmente, unificar los servicios del Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS), algo que Barrera ve con buenos ojos. “Tenemos que unificar todo, tenemos que ir trabajando poco a poco. Es importante, muy importante que continuemos las ONG dando el todo por el todo”, destacó. Los pacientes de cáncer no son los únicos afectados por las deficiencias del sistema de salud público. No hace falta conversar con muchos asegurados de la CSS o pacientes del Minsa para encontrar quejas. Entre las personas que mejor conocen el sistema y sus debilidades están los pacientes crónicos. “Para conseguir una referencia o contrarreferencia de un especialista, el tiempo de espera no es menos de los seis meses”, cuenta Alexander Pineda, presidente de la Asociación de Pacientes, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas. “Si requiere hacer un examen especializado, un ecocardiograma, está en la misma situación. Y en el caso de estos pacientes, esa atención solo se recibe en los hospitales de tercer o de cuarto nivel, que entonces tampoco hay en todas las regiones. En Chiriquí solo tienes el Rafael Hernández; en el área de Coclé tienes Aguadulce; de allí hay que venir hasta Panamá para entonces encontrar los otros hospitales. Eso hace que este paciente tenga que interrumpir su vida, comprar medicamentos, viajar para recibir atención y no comer en su casa. Los hospitales de segundo y tercer nivel deben empezar a ampliar su cobertura”, aseguró.

Servicios de salud

En Panamá existen 778 instalaciones de salud, de acuerdo con cifras de la Contraloría General de la República de 2023. Hay 62 hospitales, 276 centros de salud y policlínicas y 440 subcentros y puestos de salud. La distribución específicamente de los hospitales no siempre es proporcional a la población en cada provincia o comarca. La provincia de Herrera, por ejemplo, cuenta con una población de 119.274 habitantes y tiene 5 hospitales, mientras que Panamá Oeste solo cuenta con 4 hospitales a pesar de tener 653.665 habitantes. En cuanto a la distribución de médicos, las comarcas indígenas están prácticamente olvidadas. Hay dos médicos en la comarca Emberá Wounaan, 4 en Gunayala y 37 en la comarca Ngäbe Buglé, una cifra minúscula comparada con los 392 que hay en Veraguas, 1.013 en Chiriquí o 3.806 que hay en la provincia de Panamá, de acuerdo conlas cifras de Contraloría de 2023. Al consultar al Minsa sobre cifras más actuales, detallaron que hasta junio de 2025 en todo el país hay 1.915 médicos generales y 1.498 especialistas (solo en instalaciones del Minsa, sin contar la CSS). La clave, opina Pineda, está en reforzar el sistema de atención primaria, dar atención a los pacientes muchos antes de que necesiten ser hospitalizados. “La mayoría de los pacientes crónicos que requerimos de atención en el sistema de salud público en Panamá, sentimos que hay un deterioro o desapego, porque estos pacientes crónicos no reciben a tiempo sus diagnósticos”, lamentó. “Y cuando reciben los diagnósticos, llámese diabetes tipo 2 o alguna otra de las enfermedades crónicas y presión, entonces es muy probable que no tengan a disposición todas las herramientas terapéuticas, exámenes, diagnósticos, porque escasean nuestros medicamentos y la oportunidad de tener acceso a especialistas de estas enfermedades es muy difícil. Estos pacientes de diabetes o de hipertensión debieron ser vistos oportunamente en la atención primaria para que no hubieran terminado recayendo a necesitar insulina o medicamentos para la presión mucho más complejos”, añadió. Julio Osorio, secretario de la Comisión Médica Negociadora (Comenenal) coincide en la importancia de la atención primaria. “Los resultados que usted ve de la insatisfacción de la población, son el resultado directo de la decisión de no establecer una atención primaria por parte de los cuatro últimos gobiernos”, declaró.

Horario extendido