Los problemas crónicos del sistema de salud

'Yo personalmente vengo en bus, hay que hacer mucho trámite desde Aguadulce, y creo que una de las partes importantes es el transporte a nivel nacional sobre el tema de nosotros los pacientes oncológicos', manifestó la presidenta y fundadora de la Asociación de Pacientes Sobrevivientes de Cáncer en Coclé, Maritza Barrera. 'Hay que brindar la atención adecuada dentro de los hospitales, porque nos hemos encontrado con mucha deficiencia de atención, especialmente todos aquellos pacientes que tienen que venir al Oncológico. En la tramitación a veces hay mucha debilidad dentro del sistema, hace falta documentación, me toca estar yendo a los hospitales a buscar la documentación que hace falta de los pacientes, nuestros compañeros de batalla. Hay que trabajar en conjunto, hay que trabajar unidos y hay que seguir la lucha y la batalla contra el cáncer en toda la nación', manifestó.Barrera asistió a la apertura oficial de los servicios del Hospital de Cancerología de la Ciudad de la Salud en abril de este año. La estrategia de la actual administración es, gradualmente, unificar los servicios del Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS), algo que Barrera ve con buenos ojos. 'Tenemos que unificar todo, tenemos que ir trabajando poco a poco. Es importante, muy importante que continuemos las ONG dando el todo por el todo', destacó.Los pacientes de cáncer no son los únicos afectados por las deficiencias del sistema de salud público. No hace falta conversar con muchos asegurados de la CSS o pacientes del Minsa para encontrar quejas. Entre las personas que mejor conocen el sistema y sus debilidades están los pacientes crónicos.'Para conseguir una referencia o contrarreferencia de un especialista, el tiempo de espera no es menos de los seis meses', cuenta Alexander Pineda, presidente de la Asociación de Pacientes, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas. 'Si requiere hacer un examen especializado, un ecocardiograma, está en la misma situación. Y en el caso de estos pacientes, esa atención solo se recibe en los hospitales de tercer o de cuarto nivel, que entonces tampoco hay en todas las regiones. En Chiriquí solo tienes el Rafael Hernández; en el área de Coclé tienes Aguadulce; de allí hay que venir hasta Panamá para entonces encontrar los otros hospitales. Eso hace que este paciente tenga que interrumpir su vida, comprar medicamentos, viajar para recibir atención y no comer en su casa. Los hospitales de segundo y tercer nivel deben empezar a ampliar su cobertura', aseguró.