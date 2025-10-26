  1. Inicio
Norris gana en México y le arrebata el liderato a Piastri

El británico Lando Norris de McLaren. EFE
Agencia EFE
  • 26/10/2025 16:54
El piloto de 25 años logró su décima victoria en la F1, la sexta de la temporada

El inglés Lando Norris (McLaren) ganó este domingo el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, en el Autódromo Hermanos Rodríguez; donde le arrebató el liderato del certamen a su compañero, el australiano Oscar Piastri, que acabó quinto.

Norris, de 25 años, logró su décima victoria en la F1 -la sexta de la temporada- al ganar en la capital mexicana, en la que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue segundo y el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), tercero.

El inglés lidera ahora con un puntos de ventaja sobre el australiano, a falta de cuatro carreras largas y dos pruebas sprint.

