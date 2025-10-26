Mal tiempo: Sinaproc activa Alerta Amarilla para cuatro provincias y la comarca Ngäbe Buglé

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) elevó este domingo a Alerta Amarilla varios distritos del país, ante la persistencia de lluvias significativas, tormentas eléctricas y el incremento de caudales en diversos ríos.

La medida rige desde las 5:00 p.m. del 26 de octubre y busca reforzar la preparación de las autoridades y comunidades ante posibles emergencias.

De acuerdo con el informe oficial, la Alerta Amarilla, que implica un aviso de preparación, se mantiene para los distritos de Tierras Altas, Renacimiento y Barú en Chiriquí; Las Palmas, Cañazas, La Mesa, Soná, Atalaya, Río de Jesús y Mariato en Veraguas; Ñurum en la comarca Ngäbe Buglé; Tonosí en Los Santos; y Las Minas en Herrera.

El Sinaproc advirtió que en estas zonas existe alta probabilidad de crecidas repentinas, inundaciones y deslizamientos de tierra, por lo que se activaron los Centros de Operaciones de Emergencia (COE) provinciales para coordinar acciones de monitoreo y respuesta.

“Instamos a la población a mantenerse en alerta, preparada y a seguir las indicaciones de las autoridades locales”, indicó la institución.