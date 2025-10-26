  1. Inicio
Mal tiempo: Sinaproc activa Alerta Amarilla para cuatro provincias y la comarca Ngäbe Buglé

La medida preventiva busca reforzar la preparación ante el aumento del caudal de los ríos y la posibilidad de crecidas repentinas en zonas vulnerables del occidente del país.
Por
Adriana Berna
  • 26/10/2025 18:08
La medida se dan ante los riesgos de crecidas repentinas, inundaciones y deslizamientos de tierra

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) elevó este domingo a Alerta Amarilla varios distritos del país, ante la persistencia de lluvias significativas, tormentas eléctricas y el incremento de caudales en diversos ríos.

La medida rige desde las 5:00 p.m. del 26 de octubre y busca reforzar la preparación de las autoridades y comunidades ante posibles emergencias.

De acuerdo con el informe oficial, la Alerta Amarilla, que implica un aviso de preparación, se mantiene para los distritos de Tierras Altas, Renacimiento y Barú en Chiriquí; Las Palmas, Cañazas, La Mesa, Soná, Atalaya, Río de Jesús y Mariato en Veraguas; Ñurum en la comarca Ngäbe Buglé; Tonosí en Los Santos; y Las Minas en Herrera.

El Sinaproc advirtió que en estas zonas existe alta probabilidad de crecidas repentinas, inundaciones y deslizamientos de tierra, por lo que se activaron los Centros de Operaciones de Emergencia (COE) provinciales para coordinar acciones de monitoreo y respuesta.

“Instamos a la población a mantenerse en alerta, preparada y a seguir las indicaciones de las autoridades locales”, indicó la institución.

Paralelamente, se mantiene la Alerta Verde (de vigilancia y monitoreo) para las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién, Guna Yala, Bocas del Toro (excepto Barú), además de sectores del oriente de Chiriquí y el norte de Veraguas.

El Sinaproc reiteró su llamado a no cruzar ríos ni quebradas con corrientes crecidas, mantener alejados a niños, adultos mayores y personas con discapacidad de zonas vulnerables, y permanecer atentos a los canales oficiales de información.

El pronóstico de lluvias intensas se mantiene vigente para las próximas horas, mientras el país continúa bajo los efectos indirectos del huracán Melissa, que genera inestabilidad atmosférica y fuertes precipitaciones sobre el Pacífico panameño.

