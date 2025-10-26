Casco Peatonal celebra su tarde de calipso en medio de restricciones

Esther Marina <b>Sánchez,</b> presidenta de <b>la Asociación de Moradores de San Felipe</b>, <b>denunció en una entrevista reciente con este medio que el uso excesivo de sonido durante los eventos ha provocado efectos físicos sobre estructuras históricas</b>. La petición era establecer límites estrictos de decibeles para proteger el Patrimonio de la Humanidad.'No está mal la promoción que hacen, pero hay que tener más cuidado y control con el sonido y la cantidad de personas que llegan. Los monumentos son de todos, no son solamente de la gente que vive en el Casco Antiguo, sino del mundo', mencionó Sánchez.