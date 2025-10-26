  1. Inicio
Mal tiempo: Sinaproc refuerza operativo en Veraguas y reporta búsqueda de jóven desaparecido en Coclé

Las lluvias que golpean el occidente del país mantienen en alerta a las autoridades.
Por
Adriana Berna
  • 26/10/2025 16:51
Equipos de Sinaproc, Cruz Roja y Bomberos permanecen en campo en Veraguas para atender deslaves y monitorear ríos crecidos, a la vez que retoman este lunes la búsqueda de un joven desaparecido en Antón.

Un operativo conjunto del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y la Policía Nacional se mantiene en la provincia de Veraguas tras las intensas lluvias que han afectado la región.

Asimismo en la provincia de Coclé se mantiene la búsqueda de un joven reportado desaparecido en el charco Las Tortugas, comunidad de Mata Palo, distrito de Antón.

En Veraguas, se instaló un Puesto de Comando en la Junta Comunal de Loma de Quebro para coordinar las acciones de emergencia en el distrito de Mariato, principalmente en los corregimientos de Quebro y Arenas, ante el incremento del caudal de ríos, inundaciones y deslizamientos.

Al operativo se han asignado: 1 vehículo y 10 unidades de Sinaproc; 1 vehículo y 4 unidades de la Cruz Roja Panameña y 9 unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

Paralelamente, en Coclé, la búsqueda del joven desaparecido se mantiene suspendida temporalmente debido al aumento del caudal del río, y se reanudará el lunes cuando las condiciones lo permitan.

Ante el contexto, Sinaproc recordó que las lluvias que afectan al Pacífico panameño —incluyendo Veraguas y Los Santos— son efectos indirectos del huracán Huracán Melissa, que permanece activo en el Caribe.

Las autoridades instan a la población a mantenerse informada, evitar acercarse a ríos crecidos o mediante quebradas, y a acatar indicaciones oficiales ante posibles contingencias.

