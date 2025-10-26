Mal tiempo: Sinaproc refuerza operativo en Veraguas y reporta búsqueda de jóven desaparecido en Coclé

Un operativo conjunto del <b><a href="/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil">Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)</a></b> y la <b><a href="/tag/-/meta/policia-nacional">Policía Nacional </a></b>se mantiene en la<b> <a href="/tag/-/meta/provincia-de-veraguas">provincia de Veraguas </a></b>tras las intensas lluvias que han afectado la región.Asimismo en la<b><a href="/tag/-/meta/provincia-de-cocle"> provincia de Coclé</a></b> se mantiene la búsqueda de un joven reportado desaparecido en el charco Las Tortugas, comunidad de <b>Mata Palo, distrito de Antón</b>.En Veraguas, se instaló un <b>Puesto de Comando</b> en la Junta Comunal de Loma de Quebro para coordinar las acciones de emergencia en el distrito de Mariato, principalmente en los corregimientos de Quebro y Arenas, ante el incremento del caudal de ríos, inundaciones y deslizamientos.