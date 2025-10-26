Mal tiempo: Sinaproc refuerza operativo en Veraguas y reporta búsqueda de jóven desaparecido en Coclé

Un operativo conjunto del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y la Policía Nacional se mantiene en la provincia de Veraguas tras las intensas lluvias que han afectado la región.

Asimismo en la provincia de Coclé se mantiene la búsqueda de un joven reportado desaparecido en el charco Las Tortugas, comunidad de Mata Palo, distrito de Antón.

En Veraguas, se instaló un Puesto de Comando en la Junta Comunal de Loma de Quebro para coordinar las acciones de emergencia en el distrito de Mariato, principalmente en los corregimientos de Quebro y Arenas, ante el incremento del caudal de ríos, inundaciones y deslizamientos.