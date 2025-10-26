Argentina celebra con normalidad unas elecciones legislativas clave

El peronismo, que sufrió una dura derrota en las presidenciales de 2023, ha llegado a estas elecciones con listas de unidad entre sus tres principales corriente internas: la que lidera la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015), bajo prisión domiciliaria desde junio pasado, el sector que comanda el propio Kicillof y aquel encabezado por el exministro de Economía Sergio Massa.Fuerza Patria logró un contundente triunfo el pasado 7 de septiembre en los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, la de mayor peso electoral de Argentina (36 % del padrón de votantes de todo el país).