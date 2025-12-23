Concejo compromete fondos hasta 2028 para obras urbanas

Solo la renovación urbana de la calle 50, concentra un total de ocho millones de dólares, con cinco millones programados para 2027. La zona de 5 de Mayo suma siete millones, la calle Estudiante tres millones y la intervención en la avenida 3 de Noviembre y la Cinta Costera otros siete millones. En conjunto, la mayor carga financiera recaerá sobre los próximos dos años, en especial 2027, cuando coinciden los mayores desembolsos de casi todos los proyectos.Con esta decisión, el municipio reafirma su compromiso de construir una ciudad donde las personas puedan caminar mejor, disfrutar del espacio público y sentirse parte de entornos que promueven bienestar, movilidad activa y vida comunitaria. Estas renovaciones urbanas beneficiarán a residentes, comerciantes, estudiantes y visitantes, y elevarán el estándar de las principales calles que todos los panameños recorren y reconocen como propiasEste modelo de inversión plurianual fue aprobado sin que el pleno entrara en una discusión profunda sobre su impacto en la flexibilidad financiera del municipio ni sobre las implicaciones de comprometer fondos que aún no han sido ejecutados ni presupuestados en su totalidad. La mayoría de los concejales votó a favor de las iniciativas sin mayores objeciones.El representante de Parque Lefevre, Rody Rodríguez, la única posición abiertamente crítica, cuestionó no tanto la naturaleza de las obras, sino la forma en que se están aprobando y financiando. En su intervención, advirtió que 25 millones de dólares en fondos de descentralización no constituyen una cifra menor y que, por mandato legal, este tipo de recursos debe estar acompañado de procesos claros de transparencia y participación ciudadana.El representante señaló que, pese a la magnitud de la inversión, el pleno no recibió información detallada sobre los planos, alcances técnicos y cronogramas de ejecución de los proyectos. A su juicio, la discusión se limitó a la aprobación formal de acuerdos sin que se abriera un espacio real para el análisis técnico y financiero, lo que, según sostuvo, debilita el control político que debe ejercer el Concejo Municipal.Rodríguez también cuestionó la narrativa institucional sobre la consulta ciudadana. Si bien reconoció que existen procesos de participación previos, insistió en que los fondos de descentralización deben someterse a consultas amplias, públicas y sin temor, especialmente cuando se trata de proyectos que comprometen recursos de varios años y afectan a toda la ciudad.