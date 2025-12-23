Concejo compromete fondos hasta 2028 para obras urbanas

El Consejo Municipal de Panamá aprobó, sin mayores sobresaltos y con amplias mayorías, un paquete de proyectos de renovación urbana que compromete más de $25 millones de dólares en inversión pública hasta el año 2028. La sesión, celebrada ayer, dejó en evidencia una dinámica de consenso casi absoluto en torno a las propuestas de la Alcaldía de Panamá, con una sola voz crítica. Los proyectos, impulsados por el alcalde del distrito capital, Mayer Mizrachi, fueron avalados bajo la figura de urgencia notoria y amparados en la Ley 22 de 2006. Las iniciativas abarcan la renovación de corredores estratégicos del centro de la ciudad y zonas de alta circulación, como la avenida Nicanor de Obarrio (calle 50), la zona de 5 de Mayo, la calle Estudiante y la avenida 3 de Noviembre con la Cinta Costera, impactando principalmente los corregimientos de Bella Vista, Santa Ana y Calidonia. Aunque en el Plan Anual de Obras e Inversiones 2025 estos proyectos aparecen con montos iniciales que oscilan entre los 300 mil y 500 mil dólares, la estructura financiera aprobada va mucho más allá del presente ejercicio fiscal. El esquema contempla desembolsos escalonados entre 2026, 2027 y 2028, comprometiendo recursos de futuros presupuestos municipales.

Los costos

Solo la renovación urbana de la calle 50, concentra un total de ocho millones de dólares, con cinco millones programados para 2027. La zona de 5 de Mayo suma siete millones, la calle Estudiante tres millones y la intervención en la avenida 3 de Noviembre y la Cinta Costera otros siete millones. En conjunto, la mayor carga financiera recaerá sobre los próximos dos años, en especial 2027, cuando coinciden los mayores desembolsos de casi todos los proyectos. Con esta decisión, el municipio reafirma su compromiso de construir una ciudad donde las personas puedan caminar mejor, disfrutar del espacio público y sentirse parte de entornos que promueven bienestar, movilidad activa y vida comunitaria. Estas renovaciones urbanas beneficiarán a residentes, comerciantes, estudiantes y visitantes, y elevarán el estándar de las principales calles que todos los panameños recorren y reconocen como propias Este modelo de inversión plurianual fue aprobado sin que el pleno entrara en una discusión profunda sobre su impacto en la flexibilidad financiera del municipio ni sobre las implicaciones de comprometer fondos que aún no han sido ejecutados ni presupuestados en su totalidad. La mayoría de los concejales votó a favor de las iniciativas sin mayores objeciones. El representante de Parque Lefevre, Rody Rodríguez, la única posición abiertamente crítica, cuestionó no tanto la naturaleza de las obras, sino la forma en que se están aprobando y financiando. En su intervención, advirtió que 25 millones de dólares en fondos de descentralización no constituyen una cifra menor y que, por mandato legal, este tipo de recursos debe estar acompañado de procesos claros de transparencia y participación ciudadana. El representante señaló que, pese a la magnitud de la inversión, el pleno no recibió información detallada sobre los planos, alcances técnicos y cronogramas de ejecución de los proyectos. A su juicio, la discusión se limitó a la aprobación formal de acuerdos sin que se abriera un espacio real para el análisis técnico y financiero, lo que, según sostuvo, debilita el control político que debe ejercer el Concejo Municipal. Rodríguez también cuestionó la narrativa institucional sobre la consulta ciudadana. Si bien reconoció que existen procesos de participación previos, insistió en que los fondos de descentralización deben someterse a consultas amplias, públicas y sin temor, especialmente cuando se trata de proyectos que comprometen recursos de varios años y afectan a toda la ciudad.

Aprobación

Desde la Alcaldía de Panamá, la defensa de los proyectos se ha sustentado en la existencia de consultas ciudadanas realizadas en abril de 2025. El 1 de abril se aprobó la renovación urbana de la avenida Nicanor de Obarrio, con la participación de 55 personas, de las cuales 46 votaron a favor, ocho en contra y una se abstuvo. El 4 de abril, en el teatro Gladys Vidal, se realizó la consulta del proyecto de la avenida 3 de Noviembre, con 116 participantes, 114 votos favorables y dos abstenciones. En contraste con la postura crítica de Rodríguez, otros concejales respaldaron las iniciativas sin mayores reparos. El representante de Bella Vista, César Kiamco, defendió particularmente la inversión en la calle 50, argumentando que se trata de uno de los ejes más importantes de la ciudad y que su renovación beneficiará no solo a los residentes del corregimiento, sino al conjunto del distrito capital, dada la alta concentración de actividad económica, servicios y turismo en la zona. La aprobación del paquete de renovación urbana se dio en una sesión marcada también por tensiones en el manejo del debate. Rodríguez denunció limitaciones para intervenir y cuestionó la conducción del pleno, señalando que restringir la palabra en temas de esta magnitud equivale a limitar la discusión pública sobre el uso de los recursos municipales.

El proyecto de Calle 50