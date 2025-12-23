Ejecutivo autoriza extender contrato a Sonda para la recaudación del pasaje del Metro

El Consejo de Gabinete autorizó la contratación por procedimiento excepcional entre Metro de Panamá, S. A. y la empresa Sociedad Nacional de Procesamiento de Datos (Sonda), S. A. para la prestación del servicio de recaudo de pasajes.

En la Resolución N.° 146-25, aprobada por el Gabinete, también se estableció que la empresa realizará la administración financiera y mantenimiento de los equipos de validación y cobro en las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá.

La contratación fue autorizada por un monto de más de 11 millones de dólares y surge luego de que la Junta Directiva de Metro de Panamá, S. A. aprobara gestionar ante el Consejo de Gabinete la extensión del procedimiento excepcional para la contratación de los servicios de Sonda, S. A hasta el 31 de octubre de 2026, inicialmente por un monto de más de $8 millones.

No obstante, se informó que de manera paralela se ha avanzado en la elaboración del pliego de cargos del procedimiento de selección de contratista para la contratación de un nuevo operador del sistema de administración financiera y recaudo de pasajes, el cual tendrá una vigencia de diez años.

Según lo explicado, tras un riguroso proceso de análisis, se determinó que la opción más conveniente era extender por seis meses la vigencia del procedimiento excepcional e incorporar la renovación parcial del equipamiento, que incluye validadores, servidores y “switch”, con el objetivo de ganar tiempo mientras se concreta el plan de pagos y financiamiento del futuro acto público, así como reemplazar equipos obsoletos que ya no cuentan con soporte técnico ni repuestos.

El Consejo de Gabinete también aprobó prolongar hasta el 30 de junio de 2026 los beneficios del Fondo Tarifario de Oeste para los clientes finales de la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A., (EDECHI).

Lo establecido en la nueva resolución beneficiará a clientes de las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, y la comarca Ngäbe Buglé, señaló la Presidencia en un comunicado.