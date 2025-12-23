Bernardo Meneses y Abraham Rico Pineda seguirán detenidos

Jueces negaron este martes 23 de diciembre el cambio de medidas cautelares a dos personas imputadas por casos de alto perfil. Una de ellos es el exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento del Recurso Humano (Ifarhu), Bernardo Meneses, quien ha sido imputado por blanqueo de capitales, peculado doloso agravado, enriquecimiento injustificado y corrupción de funcionarios públicos. La otra es Abraham Rico Pineda, hijo del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Raúl Pineda, quien fue detenido en una operación contra el crimen organizado en Panamá y enfrenta cargos por blanqueo de capitales.

Ifarhu

En el caso de Meneses, se trataba de una audiencia solicitada por la defensa. El exdirector del Ifarhu mantiene cuatro carpetillas abiertas por el Ministerio Público y es investigado por múltiples cargos, separados en distintos períodos de su administración.

En tres de estas carpetas se le había decretado medidas cautelares de reporte periódico y otras como prohibición de salida del país y prohibición de acercarse a la institución que son menos restrictivas que la detención preventiva. Por el delito de blanqueo de capitales sin embargo se le decretó detención provisional, por lo que ha permanecido detenido en la cárcel de Tinajitas.

Meneses ha sido señalado de ser partícipe de un esquema mediante el cual beneficiarios de auxilios económicos habrían transferido dinero de vuelta a Meneses y otros funcionarios de la institución. Se estima que unos 24 millones de dólares habrían pasado de manos en este entramado de peculado.

El juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Luis Ceballos, presidió la audiencia de este martes en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA).

Ceballos decidió mantener la medida cautelar personal de detención provisional y negó a la defensa técnica la solicitud de sustitución por retención domiciliaria.

“El tribunal sustentó su decisión en que se mantienen las circunstancias que motivaron la imposición de la detención provisional. Asimismo, indicó que los elementos de vinculación se han fortalecido y que los riesgos procesales de afectar medios de prueba, así como la naturaleza del delito, no han variado”, detalla un comunicado emitido por el Órgano Judicial.

El Ministerio Público estuvo representado por la fiscal superior anticorrupción Azucena Aisprúa, mientras que la defensa técnica del imputado estuvo a cargo del defensor particular Ángel Álvarez.

Álvarez anunció la interposición de un recurso de apelación. La audiencia para resolver dicho recurso fue programada para el próximo 15 de enero, a las 8:00 a.m., en la sala 2 del Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial.