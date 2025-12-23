Bernardo Meneses y Abraham Rico Pineda seguirán detenidos

Jueces negaron este martes 23 de diciembre el cambio de medidas cautelares a dos personas imputadas por casos de alto perfil. Una de ellos es el exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento del Recurso Humano (Ifarhu), Bernardo Meneses, quien ha sido imputado por blanqueo de capitales, peculado doloso agravado, enriquecimiento injustificado y corrupción de funcionarios públicos. La otra es Abraham Rico Pineda, hijo del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Raúl Pineda, quien fue detenido en una operación contra el crimen organizado en Panamá y enfrenta cargos por blanqueo de capitales.