Investigación revela que Delcy Rodríguez adjudicó bloques petroleros a empresa vinculada al compadre de Petro

Tras una investigación periodística conjunta entre La Silla Vacía y Armando.Info se reveló Delcy Rodríguez presuntamente adjudicó dos contratos petroleros en territorio venezolano a una empresa vinculada a personas cercanas al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Según el reportaje de los dos sitios de investigación, Rodríguez otorgó bajo la figura de “contratos de participación productiva” dos bloques petroleros en las regiones de Barinas y Apure, zonas con importantes reservas hidrocarburíferas, a la compañía Colven Business & Corp, constituida en Bogotá en octubre de 2022.

La firma está asociada al empresario Danilo Romero Gómez, identificado como compadre de Petro y amigo de larga data.

En los documentos de la investigación, la cual también reseño Infobae, además figuran familiares de Manuel Grau, catalán nacionalizado colombiano que ha sido vinculado al entorno cercano del mandatario colombiano. Los bloques petroleros asignados a Colven suman 1.114 millones de barriles en reservas probadas, volumen que representa más de la mitad de las reservas totales del vecino país según datos citados por los medios.

La presunta adjudicación de estos contratos ha generado críticas por parte de analistas y sectores de la opinión pública debido a que Colven, al momento de obtener los acuerdos, tenía una situación financiera negativa y trayectoria empresarial limitada, lo que plantea dudas sobre el proceso de selección y las condiciones de la concesión.

La investigación de La Silla Vacía y Armando.Info también señala que la modalidad de “contratos de participación productiva” fue consolidada en Venezuela con la reforma a la Ley de Hidrocarburos, aprobada recientemente por la Asamblea Nacional, lo que formaliza este tipo de acuerdos como mecanismo para atraer inversión privada en el sector energético.