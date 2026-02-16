Investigación revela que Delcy Rodríguez adjudicó bloques petroleros a empresa vinculada al compadre de Petro

Tras una investigación periodística conjunta entre <b>La Silla Vacía</b> y <b>Armando.Info</b> se reveló Delcy Rodríguez presuntamente adjudicó dos contratos petroleros en territorio venezolano a una empresa vinculada a personas cercanas al presidente de Colombia, Gustavo Petro.Según el reportaje de los dos sitios de investigación, Rodríguez otorgó bajo la figura de 'contratos de participación productiva' dos bloques petroleros en las regiones de Barinas y Apure, zonas con importantes reservas hidrocarburíferas, a la compañía Colven Business &amp; Corp, constituida en Bogotá en octubre de 2022.