Lista fiscal de la Unión Europea: Panamá espera ser excluida en las próximas revisiones

El Gobierno de la República de Panamá expresó la tarde de este lunes 16 de febrero su confianza en que los avances alcanzados en materia de transparencia fiscal permitirán que el país sea excluido en futuras revisiones de la lista de jurisdicciones no cooperantes de la Unión Europea (UE).

La reacción de la administración del presidente José Raúl Mulino, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, surge luego de que se conociera que la Unión Europea prevé mantener a Panamá en su lista de jurisdicciones que no cooperan con el bloque comunitario en materia tributaria.

De acuerdo con la UE, la lista, que funciona desde 2017 y que se actualiza cada seis meses, incluye las jurisdicciones que presuntamente incumplen sus estándares en materia de transparencia fiscal.

Esta actualización esta prevista de aprobarse este martes 17 de febrero tras la votación de los ministros de Economía y Finanzas de la UE.