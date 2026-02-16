  1. Inicio
Lista fiscal de la Unión Europea: Panamá espera ser excluida en las próximas revisiones

Según el Gobierno panameño, el país continúa fortaleciendo su marco de transparencia fiscal
Manuel Vega Loo
  • 16/02/2026 17:41
El Ejecutivo panameño señaló que esta decisión forma parte del proceso regular de evaluaciones que realiza la UE conforme a sus procedimientos internos.

El Gobierno de la República de Panamá expresó la tarde de este lunes 16 de febrero su confianza en que los avances alcanzados en materia de transparencia fiscal permitirán que el país sea excluido en futuras revisiones de la lista de jurisdicciones no cooperantes de la Unión Europea (UE).

La reacción de la administración del presidente José Raúl Mulino, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, surge luego de que se conociera que la Unión Europea prevé mantener a Panamá en su lista de jurisdicciones que no cooperan con el bloque comunitario en materia tributaria.

De acuerdo con la UE, la lista, que funciona desde 2017 y que se actualiza cada seis meses, incluye las jurisdicciones que presuntamente incumplen sus estándares en materia de transparencia fiscal.

Esta actualización esta prevista de aprobarse este martes 17 de febrero tras la votación de los ministros de Economía y Finanzas de la UE.

A través de un comunicado divulgado por el MEF, las autoridades tomaron nota de la reciente actualización de la lista europea, en la que Panamá, tal como se anticipaba, continúa incluida.

El Ejecutivo señaló que esta decisión forma parte del proceso regular de evaluaciones que realiza la UE conforme a sus procedimientos internos.

Además, Panamá reiteró que el país mantiene un diálogo permanente tanto con actores nacionales como con las autoridades europeas.

Según el Gobierno panameño, el país continúa fortaleciendo su marco de transparencia fiscal y cooperación internacional, con el objetivo de cumplir los estándares requeridos.

Asimismo, reafirmó su compromiso con la transparencia, la cooperación internacional y el fortalecimiento de un sistema financiero sólido y competitivo.

