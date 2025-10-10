Panamá alista propuesta para salir de la lista de paraísos fiscales de la UE: ¿vendrán reformas?

La Unión Europea (UE) decidió este viernes 10 de agosto mantener a Panamá en su lista negra de paraísos fiscales junto a otras nueve jurisdicciones, tras constatar que siguen sin cooperar en esta materia o no han hecho las reformas a las que se habían comprometido.Según las conclusiones del Consejo Europeo, Panamá cuenta con un régimen de exención de ingresos de fuente extranjera perjudiciales, que aún no ha resuelto. Sin embargo, reconoció que Panamá se ha comprometido a abordar las deficiencias en su marco de intercambio de información, previa solicitud, identificadas por el Foro Global, además ha solicitado obtener una revisión exhaustiva antes del 17 de julio de 2026.La lista, que funciona desde 2017 y se actualiza cada seis meses, incluye aquellas jurisdicciones que incumplen los estándares de la UE en materia de transparencia fiscal, justicia tributaria o implementación de las normas internacionales para evitar la erosión de la base fiscal o el traslado de beneficios; y que además no dan pasos para atajar esos problemas.