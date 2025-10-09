Embajadora de la UE reconoce los avances de Panamá en su salida de las listas

Matusz subrayó que salir de las listas tendrá un impacto positivo en las inversiones europeas. Diversos países miembros de la UE aplican medidas restrictivas a sus empresas que operan en Panamá a causa de su inclusión en la lista; al salir de ella, estas medidas ya no serán necesarias.La embajadora enfatizó el tipo de inversión que la UE busca atraer: 'Lo que estoy siempre subrayando es que las inversiones europeas, las empresas europeas que vienen son también creadores de empleo de calidad... Atraer verdadera actividad económica que va a crear empleo.'La mejor promoción para atraer estas inversiones, según Matusz, es la existencia de un buen marco legal, seguridad jurídica y el talento humano —que Panamá ya posee—, priorizando la estabilidad económica y jurídica.