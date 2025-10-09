Embajadora de la UE reconoce los avances de Panamá en su salida de las listas

La embajadora de la Unión Europea (UE) en Panamá, Izabela Matusz, destacó la intensa colaboración y “buena predisposición” del Gobierno panameño para encontrar soluciones que permitan al país salir de la lista de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal de la UE.

“Tenemos un diálogo muy positivo. Para el 27 y 28 de octubre viajará a Bruselas una delegación extensa para hablar de las listas, así como de la segunda reunión del Diálogo Político de la UE, entre otros temas de interés común”, confesó Matusz, este jueves, durante su participación a un evento.

La embajadora reaccionó así a las declaraciones dadas por el presidente de la República, José Raúl Mulino, sobre los avances que esta realizando el país para salir de las listas internacionales que afectan su reputación financiera, aunque reconoció que el proceso de la UE es complejo y prolongado.

“El gran paso fue salir de la lista de países que financian el terrorismo, de la que salimos hace unas semanas”, destacó el mandatario durante su conferencia de prensa semanal.

Añadió que “continuamos trabajando con la Unión Europea, que actualizará este mes su lista de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal. Panamá sigue en esa lista, y lo digo ampliamente, continuará estando por ahora, pero estamos avanzando”, explicó.

Mulino subrayó que el Gobierno mantiene una coordinación estrecha con el Ministerio de Economía y Finanzas, la Cancillería y otras entidades para cumplir con los estándares internacionales y fortalecer la transparencia del sistema financiero panameño.