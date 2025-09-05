Fármacos para enfermedades no transmisibles concentran mayor consumo en la atención primaria del Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa) detalló este viernes 5 de septiembre que su Almacén Central de Medicamentos mantiene un abastecimiento cercano al 90%.

Por lo que, mantiene abastecido a los centros y subcentros de salud y los hospitales administrados por el Minsa.

Los fármacos con mayor demanda en la atención primaria están relacionados con enfermedades no transmisibles, como diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, afecciones cardiovasculares y respiratorias, así como medicamentos para controlar colesterol, triglicéridos, fiebre, dolor e inflamación.

Eric Conte, director nacional de Medicamentos e Insumos del Minsa, explicó que los medicamentos son distribuidos a todos los almacenes regionales, que se encargan de entregarlos a las distintas instalaciones de salud, garantizando que los pacientes reciban las medicinas prescritas por sus médicos.

En cuanto al Programa de Medicamentos a Precios Bajos, lanzado por el Gobierno, Conte señaló que el Minsa ha invertido más de 20 millones de dólares para sostenerlo, beneficiando principalmente a personas que se atienden en sus instalaciones.

Además, un 30% de los medicamentos proviene de farmacias privadas y un 40% de la Caja de Seguro Social. Gracias al programa, los pacientes de clínicas privadas pueden ahorrar hasta un 70% en sus medicinas.

Entre los medicamentos más comprados entre marzo-junio de 2024 y el mismo período de 2025, destacan:

Irbesartán 300 mg (hipertensión), con un incremento del 43%

Lisinopril 20 mg (hipertensión), 41%

Rosuvastatina 10 mg (colesterol), 36%

Carvedilol 6.25 mg (hipertensión), 35%

Ibuprofeno (antiinflamatorio), 23%

El presupuesto asignado para la compra de medicamentos en 2025 superó los 72 millones de balboas.

Conte indicó que ya se ha utilizado la totalidad de estos fondos y que se ha solicitado un ajuste al Ministerio de Economía y Finanzas para garantizar abastecimiento hasta diciembre y poder iniciar las compras para 2026.

El Programa de Medicamentos a Precios Bajos ofrece más de 140 fármacos a precios reducidos en farmacias del Minsa en todo el país.

Para acceder al programa, los ciudadanos deben presentar su receta médica en cualquier farmacia del Ministerio.