Trump y Petro sellan encuentro en la Casa Blanca en un gesto de distensión bilateral

Los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro finalizaron este martes una reunión privada en la Casa Blanca que busca recomponer la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia tras meses de tensiones públicas, con conversaciones centradas en la lucha contra el narcotráfico, seguridad compartida y la crisis en Venezuela.

Un encuentro de más de dos horas entre los mandatarios estadounidenses y colombianos concluyó este martes en Washington con la intención declarada de reparar relaciones que habían llegado a un punto bajo tras acusaciones cruzadas, sanciones y fuertes críticas públicas entre ambos gobiernos.

La reunión, catalogada como una visita informal, tuvo lugar en un formato discreto, sin las ceremonias protocolarias que acompañan normalmente a las visitas oficiales de jefes de Estado, y se llevó a cabo a puerta cerrada en la residencia presidencial estadounidense.

Durante el diálogo, la cooperación en la lucha contra el narcotráfico fue un eje central, con discusiones sobre enfoques distintos: mientras Colombia ha promovido estrategias alternativas como la sustitución de cultivos, Estados Unidos insiste en métodos tradicionales de erradicación y control de la oferta de drogas ilegales.

También se abordó la situación en Venezuela, donde Petro ha buscado desempeñar un papel mediador en la crisis política y humanitaria del país vecino, y se discutieron posibles temas energéticos y de seguridad regional que interesan a ambas naciones.

El contexto del encuentro incluye una llamada telefónica previa entre los dos líderes que logró suavizar las tensiones acumuladas en meses de enfrentamientos verbales y discrepancias políticas, allanando el camino para esta cumbre en la capital estadounidense.

Analistas consideran que esta reunión representa una oportunidad para relanzar y estabilizar los vínculos entre Washington y Bogotá, aunque advierten que el éxito de esa recomposición dependerá de cómo se traduzcan los acuerdos en acciones concretas en los próximos meses.