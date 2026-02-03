  1. Inicio
Así será la canasta artesanal que Gustavo Petro entregará como obsequio a Donald Trump en la Casa Blanca

El presidente Petro sostiene una reunión con Trump en la Casa Blanca sobre seguridad, narcotráfico y cooperación estratégica.
El presidente Petro sostiene una reunión con Trump en la Casa Blanca sobre seguridad, narcotráfico y cooperación estratégica. Presidencia de Colombia
José Arcia
  • 03/02/2026 12:32
El detalle del presidente colombiano simboliza la transformación productiva de territorios afectados por cultivos ilícitos y busca impulsar cooperación bilateral en seguridad y economía legal

En la antesala de su encuentro en Washington, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llevará a Donald Trump una canasta de productos gourmet colombianos que representa la lucha contra los cultivos ilícitos y el avance hacia alternativas económicas legítimas en el marco de la reunión en la Casa Blanca.

El regalo no es un detalle ceremonial común, sino una ‘ancheta’ cuidadosamente seleccionada compuesta por café de especialidad y chocolates de exportación elaborados por familias rurales que dejaron atrás la coca gracias a programas de sustitución voluntaria. Estos productos, bajo la marca “Café de la sustitución”, son el resultado de procesos productivos impulsados en zonas históricamente afectadas por el conflicto armado colombiano.

La canasta refleja la apuesta de Bogotá por economías legales y sostenibles, y no solo será entregada a Trump, sino acompañada de tarjetas personalizadas dirigidas al vicepresidente estadounidense, a altos funcionarios como J. D. Vance y Marco Rubio, y al equipo clave de la Casa Blanca. Cada tarjeta lleva un mensaje de agradecimiento y un relato sobre la transformación social emprendida por las comunidades campesinas.

El gobierno colombiano ha señalado que el obsequio simboliza el esfuerzo por construir un nuevo enfoque en la cooperación entre los dos países, particularmente en materia de combate al narcotráfico, sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo rural. Esta acción pretende mostrar avances concretos que, desde la perspectiva de Bogotá, pueden ser un puente para fortalecer las relaciones diplomáticas tras meses de tensiones.

Las autoridades explican que el café incluido en la canasta está empaquetado en presentaciones de 250 gramos, con características organolépticas definidas por los productores locales, y acompañado por chocolates artesanales elaborados en regiones como Meta, Córdoba, Santander, Nariño y Arauca.

Antes de su llegada a Washington para la reunión privada en la Casa Blanca, Petro reiteró que este gesto hace parte de una estrategia más amplia para promover la cooperación en seguridad, economía y procesos de sustitución productiva entre Colombia y Estados Unidos. El presidente colombiano también espera dialogar sobre el tránsito de la relación bilateral tras un periodo de desencuentros políticos.

