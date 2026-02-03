Así será la canasta artesanal que Gustavo Petro entregará como obsequio a Donald Trump en la Casa Blanca

Las autoridades explican que el café incluido en la canasta está empaquetado en presentaciones de 250 gramos, con características organolépticas definidas por los productores locales, y acompañado por chocolates artesanales elaborados en regiones como <b>Meta, Córdoba, Santander, Nariño y Arauca</b>.Antes de su llegada a <b>Washington </b>para la reunión privada en la<b> Casa Blanca</b>, <b>Petro </b>reiteró que este gesto hace parte de una estrategia más amplia para promover la cooperación en seguridad, economía y procesos de sustitución productiva entre <b>Colombia</b> y <b>Estados Unidos</b>. El presidente colombiano también espera dialogar sobre el tránsito de la relación bilateral tras un periodo de desencuentros políticos.