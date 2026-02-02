Petro y Trump, frente a frente: una cita marcada por sanciones, desconfianza y acusaciones

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunirá este martes 4 de febrero con el mandatario estadounidense Donald Trump en un contexto diplomático inusualmente tenso. El encuentro, confirmado por fuentes oficiales, llega precedido de una larga cadena de episodios que han deteriorado la relación entre ambos líderes y que colocan la cita bajo la lupa regional e internacional.

Uno de los antecedentes más sensibles para Petro fue su inclusión en la llamada Lista Clinton, un mecanismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que sanciona a personas vinculadas —directa o indirectamente— a actividades ilícitas como el narcotráfico. Aunque el presidente colombiano ha rechazado reiteradamente cualquier vínculo con redes criminales y ha calificado la medida como injusta y política, la sanción marcó un punto de inflexión en su relación con Washington.

A ello se sumó el retiro de su visa estadounidense, una decisión que Petro denunció públicamente como un acto de presión política y que, según su entorno, buscaba enviar un mensaje directo a su gobierno. Desde la Casa Blanca, el silencio oficial contrastó con las declaraciones posteriores de Trump, quien acusó a Colombia de no hacer lo suficiente para frenar el narcotráfico y señaló directamente a la administración Petro por el aumento de cultivos ilícitos.

Trump ha sido especialmente crítico del enfoque colombiano hacia las drogas, cuestionando la política de sustitución voluntaria de cultivos y advirtiendo sobre una supuesta “tolerancia” institucional frente al crimen organizado. Petro, por su parte, ha defendido un cambio de paradigma, insistiendo en que la guerra antidrogas tradicional ha fracasado y que se requiere una estrategia centrada en desarrollo social y corresponsabilidad internacional.

La tensión escaló hace pocas semanas con una llamada telefónica entre ambos mandatarios, descrita por fuentes cercanas como “fría” y “directa”. Aunque el contacto buscaba destrabar canales de comunicación, dejó en evidencia profundas diferencias en materia de seguridad, cooperación y política exterior.

La reunión de este martes se presenta, así como un momento clave. Más que acuerdos inmediatos, se espera una medición política entre dos líderes de estilos confrontativos, con visiones opuestas sobre el narcotráfico, el papel de Estados Unidos en América Latina y el rumbo de la relación bilateral. El resultado podría redefinir, para bien o para mal, el vínculo entre Bogotá y Washington en los próximos años.