Petro revela que temió una operación militar como la de Venezuela tras amenazas de Trump

Durante varios días, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/gustavo-petro-urrego" target="_blank">el presidente de Colombia, Gustavo Petro</a></b>, vivió con la convicción de que su permanencia en el poder podía verse abruptamente interrumpida. En la <b>Casa de Nariño</b>, sin refugios subterráneos ni defensas antiaéreas, el mandatario llegó a imaginar un escenario extremo: <b>una fuerza extranjera aterrizando en el techo del palacio para sacarlo del cargo</b>.El temor no surgió de la nada. Petro se sintió directamente aludido por las reiteradas acusaciones del <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/donald-trump" target="_blank"><b>presidente de Estados Unidos</b>, <b>Donald Trump</b></a>, quien lo ha señalado como narcotraficante, aliado del crimen organizado y supuesto testaferro del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/nicolas-maduro" target="_blank">expresidente venezolano Nicolás Maduro</a></b>. A ello se sumaron sanciones personales, la inclusión en listas restrictivas y la retirada de su visa estadounidense.En contraste <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/captura-de-maduro-asi-fue-la-operacion-determinacion-absoluta-AD18823003" target="_blank">con la reciente captura de Maduro</a></b> —quien intentó refugiarse antes de ser trasladado a <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/estados-unidos" target="_blank">Estados Unidos</a></b>—, <b>Petro </b>admite que <b>no tenía un plan de resguardo físico</b>. Afirma que su única protección real fue la movilización ciudadana y lo que denomina 'defensa popular'. En esos días, convocó concentraciones masivas en plazas de todo el país y se aferró a símbolos históricos como la espada de <b>Simón Bolívar</b>, custodiada cerca de su despacho.El escenario cambió tras una llamada telefónica que, según <b>Petro</b>, resultó determinante. <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/que-conversaron-trump-y-petro-en-la-llamada-telefonica-que-tardo-mas-de-una-hora-KB18914529" target="_blank">Durante una hora conversó directamente con Trump</a> </b>y, al finalizar, ambos mostraron satisfacción por el intercambio. Desde entonces, el mandatario colombiano percibe que la amenaza se redujo, aunque no desapareció por completo. <b>'Se congeló', dijo, reconociendo que podría equivocarse.</b>