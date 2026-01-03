‘Captura’ de Maduro: Así fue la operación ‘Determinación absoluta’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este sábado 3 de enero una conferencia de prensa en la que brindó detalles sobre la operación que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. Durante su comparecencia, Trump señaló que la acción fue ejecutada bajo su autorización y en apoyo a una solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, como parte de un esfuerzo coordinado de las fuerzas armadas y agencias federales. Posteriormente, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, ofreció detalles operativos del procedimiento. “Anoche, bajo las órdenes del presidente de los Estados Unidos y en apoyo de una petición del Departamento de Justicia, las Fuerzas Armadas llevaron a cabo una operación de detención para llevar ante la justicia a las personas que han sido acusadas formalmente: Nicolás Maduro y Cilia Flores”, afirmó Caine. El alto mando militar indicó que la operación fue “discreta y precisa” y se ejecutó durante las primeras horas del 2 de enero, tras meses de planificación, ensayos y labores de inteligencia. Señaló que el operativo requirió el esfuerzo conjunto de distintas ramas de las fuerzas especiales, incluyendo el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, en lo que calificó como una operación sin precedentes.

Detalles inéditos de la operación que llevó a la detención de Maduro