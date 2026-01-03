  1. Inicio
‘Captura’ de Maduro: Así fue la operación ‘Determinación absoluta’

El jefe del Estado Mayor Conjunto Dan Caine.
JOE RAEDLE | Getty Images via AFP
Por
Emiliana Tuñón
  • 03/01/2026 13:05
Estados Unidos dio a conocer detalles de cómo fue la operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este sábado 3 de enero una conferencia de prensa en la que brindó detalles sobre la operación que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Durante su comparecencia, Trump señaló que la acción fue ejecutada bajo su autorización y en apoyo a una solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, como parte de un esfuerzo coordinado de las fuerzas armadas y agencias federales. Posteriormente, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, ofreció detalles operativos del procedimiento.

“Anoche, bajo las órdenes del presidente de los Estados Unidos y en apoyo de una petición del Departamento de Justicia, las Fuerzas Armadas llevaron a cabo una operación de detención para llevar ante la justicia a las personas que han sido acusadas formalmente: Nicolás Maduro y Cilia Flores”, afirmó Caine.

El alto mando militar indicó que la operación fue “discreta y precisa” y se ejecutó durante las primeras horas del 2 de enero, tras meses de planificación, ensayos y labores de inteligencia. Señaló que el operativo requirió el esfuerzo conjunto de distintas ramas de las fuerzas especiales, incluyendo el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, en lo que calificó como una operación sin precedentes.

Detalles inéditos de la operación que llevó a la detención de Maduro

De acuerdo con Caine, la misión involucró más de 150 aeronaves desplegadas en distintos puntos del hemisferio occidental, todas coordinadas para converger en un solo objetivo: introducir una fuerza especial en el centro de Caracas. Añadió que durante meses se estudiaron los movimientos de Maduro y que se eligió cuidadosamente la fecha para minimizar cualquier riesgo a la población civil.

“El momento fue clave. Durante las festividades de Navidad y Año Nuevo nuestras fuerzas estuvieron en máxima alerta, esperando la orden”, explicó.

Según detalló, a las 10:46 p.m. (hora de Nueva York), el presidente Trump autorizó la ejecución de la misión, tras confirmarse condiciones meteorológicas favorables. “Nos dijo: ‘Buena suerte y que Dios los acompañe’”, relató Caine.

Durante el transcurso de la noche, bombarderos, aeronaves de reconocimiento y helicópteros se mantuvieron en el aire. Las fuerzas ingresaron a Venezuela a baja altura, protegidas por apoyo aéreo y drones, neutralizando posiciones militares para asegurar el avance hacia Caracas.

Caine indicó que el objetivo principal fue garantizar la seguridad de las tropas y los helicópteros, ingresar al punto donde se encontraba Maduro y lograr una extracción segura. A la 1:01 a.m. (hora de Estados Unidos), la fuerza de aprehensión ingresó al lugar, donde Maduro y su esposa se rindieron sin ofrecer resistencia y fueron detenidos por agentes del Departamento de Justicia, con apoyo del Ejército estadounidense.

Posteriormente, se activó el operativo de extracción aérea. Las autoridades informaron que a las 3:29 a.m. ambos acusados ya se encontraban a bordo junto a las fuerzas estadounidenses y fueron trasladados hasta un buque de guerra, desde donde continuaron su desplazamiento fuera del territorio venezolano.

Todas las unidades regresaron sin bajas, según el informe oficial. “No hay nada que se compare con el militar de los Estados Unidos”, reiteró Caine al concluir su intervención.

Las autoridades estadounidenses confirmaron que Nicolás Maduro y Cilia Flores enfrentarán cargos por narcotráfico y terrorismo en tribunales de Estados Unidos.

