Presidente Trump vuelve a arremeter contra Petro y lo acusa de ‘producir droga’ en Colombia

Señaló que el país suramericano ‘lo está haciendo muy mal’ bajo el liderazgo de Petro.
JOAQUIN SARMIENTO | MANDEL NGAN | AFP

Leiny Pérez
  • 22/10/2025 17:11
Las declaraciones reavivan la tensión entre ambos líderes luego de que Trump ya lo hubiera tildado de ‘narcotraficante ilegal’.

El presidente estadounidense Donald Trump lanzó fuertes acusaciones contra su homólogo colombiano Gustavo Petro, a quien calificó de “matón” y “mal tipo”, responsabilizándolo de la expansión del narcotráfico en su país.

”Es un tipo que produce mucha droga. Acabamos de suspender todos los pagos a Colombia”, afirmó Trump, al tiempo que aseguró que su administración había llegado a un acuerdo previo con Petro, pero que este “ha dañado gravemente” a su nación.

El mandatario republicano acusó a Colombia de estar “produciendo cocaína y todo tipo de drogas malas que entran a Estados Unidos, generalmente a través de México”.

También señaló que el país suramericano “lo está haciendo muy mal” bajo el liderazgo de Petro.

Las declaraciones reavivan la tensión entre ambos líderes luego de que Trump ya lo hubiera tildado de “narcotraficante ilegal” este domingo 19 de octubre.

Trump ha endurecido su discurso contra gobiernos de izquierda en la región, en especial aquellos críticos de su política antidrogas, como el de Petro.

