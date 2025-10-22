Presidente Trump vuelve a arremeter contra Petro y lo acusa de ‘producir droga’ en Colombia

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/donald-trump" target="_blank">El presidente estadounidense <b>Donald Trump</a> </b>lanzó fuertes acusaciones contra su homólogo<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/gustavo-petro-urrego" target="_blank"> colombiano Gustavo Petro</a>, a quien calificó de <i>'matón'</i> y <i>'mal tipo'</i>, responsabilizándolo de la expansión del narcotráfico en su país.<i>'Es un tipo que produce mucha droga. Acabamos de suspender todos los pagos a Colombia',</i> afirmó Trump, al tiempo que aseguró que su administración había llegado a un acuerdo previo con Petro, pero que este <i>'ha dañado gravemente' a su nación.</i>El mandatario republicano acusó a Colombia de estar<i> 'produciendo cocaína y todo tipo de drogas malas que entran a Estados Unidos, generalmente a través de México'.</i> También señaló que el país suramericano<i> 'lo está haciendo muy mal' </i>bajo el liderazgo de Petro.