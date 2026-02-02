Panamá establece el 2 de febrero como Día Nacional de la Humanización en Salud

El director de la Caja de Seguro Social (CSS) Dino Mon dio a conocer a través de sus redes sociales que en conjunto con Ministerio de Salud (Minsa), relaizaron el lanzamiento del Decreto Ejecutivo No. 29, mediante el cual se establece el 2 de febrero como el Día Nacional de la Humanización en la Atención y Servicios de Salud en Panamá.

Según el director, este decreto, que entra en vigencia a partir de este año, marca un compromiso institucional para fortalecer una cultura de atención en salud basado en la empatía, el respeto, la dignidad y cercanía con los pacientes, reconociendo que la salud no solo se aborda desde lo técnico, sino también desde lo humano.

“Este decreto es un recordatorio de que la salud es, ante todo, un encuentro humano. Cada persona que llega a nuestras instalaciones trae consigo miedos, esperanzas y vulnerabilidades. Y nosotros, como servidores públicos, tenemos la responsabilidad de acompañarlos con profesionalismo, empatía y respeto”, dijo.

Por su parte, el ministro Fernando Boyd Galindo en una entrevista para medios señaló que, el decreto busca humanizar y de atender de una manera más humanista al paciente. “Este decreto lo que hace es que trata de permear hacia todas las estructuras de atención de salud para que de una manera mucho más consciente se pueda decretar este momento como el momento de humanizar, de atender mejor, de una manera más humanista al paciente”, dijo.

“Yo creo que no se trata solamente de un lanzamiento por emigir un decreto, sino que queremos que esto sea una realidad. Y vamos a nosotros a velar porque la atención de nuestros pacientes sea adecuada”, finalizó.

El Día Nacional de la Humanización en la Atención y Servicios de Salud se convierte así en una fecha para reflexionar, promover buenas prácticas y reforzar el enfoque centrado en el paciente.