El Festival de Jazz de Panamá reunió este año a 13,000 personas, impulsando su impacto social y cultural

El <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/festival-de-jazz" target="_blank">Festival de Jazz de Panamá</a> (PJF, por sus siglas en inglés)</b> cerró su <b>vigésima segunda edición</b> con más de <b>13,000 asistentes</b>, reafirmando su impacto cultural y educativo en el país. En su más reciente informe, la organización del PJF informó además que <b>ocho millones de personas</b> asistieron a su ya tradicional <b>concierto de clausura al aire libre</b>, en el que participó este año <b>Moncho Rivera</b>, sobrino del afamado músico puertorriqueño <b>Ismael Rivera</b>. El festival reunió, además, a más de <b>170 artistas nacionales e internacionales</b>, entre ellos <b>Idania Dowman</b> y la <b>saxofonista de Beyoncé, Tia Fuller</b>, y realizó más de <b>40 actividades educativas, artísticas y culturales</b>.En esta edición —que homenajeó al <b>saxofonista Gladstone 'Bat' Gordon</b>— también se cumplió el rol formativo del festival mediante el otorgamiento de <b>becas internacionales a jóvenes músicos destacados</b>. Por parte del <b>Berklee College of Music</b> (Boston, Estados Unidos), se otorgaron becas para los <b>cursos de verano</b> a <b>Gilberto Campos, Ana Jurado, Sebastián Canales y Camila Riquelme</b>, mientras que <b>Lucas Maylin</b> recibió una beca para el curso de verano del <b>Conservatorio de Nueva Inglaterra</b> (Estados Unidos). Maylin, además, fue beneficiado con una <b>beca completa</b> para cursar sus estudios profesionales en el Berklee College of Music, <b>valorada en $240,000</b>.El <b>Ministerio de Cultura (MiCultura)</b> entregó, por su parte, <b>diez becas a nivel nacional</b> a estudiantes de distintas regiones del país para cursar la <b>Maestría en Musicoterapia Global</b>, que se imparte en la <b>Universidad Especializada de las Américas</b>.'No debe haber ninguna duda del <b>impacto real y transformador</b> que este evento tiene en nuestro país. Ustedes son la llama que mantiene viva mi esperanza y mi convicción de seguir el camino de la música como herramienta de <b>educación, conciencia y transformación social</b>', manifestó el <b>director artístico del PJF, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/danilo-perez" target="_blank">Danilo Pérez</a></b>, de acuerdo con una <b>nota de prensa</b>.El PJF reportó esta semana los resultados de una edición que se <b>redujo a tres días</b> debido a las <b>limitaciones presupuestarias</b> derivadas de la <b>falta de apoyo</b> por parte de la <b>Autoridad de Turismo de Panamá</b> y la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/alcaldia-de-panama" target="_blank">Alcaldía de Panamá</a></b>. El único respaldo que se mantuvo firme fue el de <b>MiCultura</b>, mientras que la Alcaldía apoyó al festival <b>en términos logísticos</b>.Tras el revuelo causado por la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/vida-y-cultura/danilo-perez-atribuye-la-reduccion-del-festival-de-jazz-a-la-falta-de-apoyo-de-la-atp-y-la-alcaldia-OG18965193" target="_blank">publicación</a> de <i>La Estrella de Panamá</i> del pasado <b>9 de enero</b>, en la que Pérez atribuyó la reducción del evento a la falta de apoyo de estas instituciones, el <b>alcalde del distrito capital, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/mayer-mizrachi" target="_blank">Mayer Mizrachi</a></b>, se <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/tras-reunion-entre-mayer-mizrachi-y-danilo-perez-la-alcaldia-de-panama-renueva-su-alianza-con-festival-de-jazz-AL19124235" target="_blank">reunió</a> tanto con Pérez como con la <b>directora ejecutiva del festival, Patricia Zárate de Pérez</b>, y con <b>Aleida Duartes</b>, directora ejecutiva de la <b>Fundación Danilo Pérez</b>. El resultado del encuentro, según afirmó entonces una fuente cercana al tema, fue la <b>renovación por un periodo adicional de tres años del apoyo de la Alcaldía al PJF</b>.