Tras reunión entre Mayer Mizrachi y Danilo Pérez la Alcaldía de Panamá renueva su alianza con Festival de Jazz

La Estrella de Panamá pudo conocer la mañana de este jueves 15 de enero que la Alcaldía de Panamá renovará su acuerdo de asistencia con el Festival de Jazz, que organiza el pianista Danilo Pérez.

De acuerdo con una fuente cercana al tema, la Alcaldía de Panamá renovará por tres años más la alianza con el Festival de Jazz a partir del año 2027.

Según lo informado a La Estrella de Panamá, esa renovación del acuerdo fue tras una reunión sostenida entre el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi; el director artístico del festival, Danilo Pérez, su directora ejecutiva del festival, Patricia Zárate de Pérez y Aleida Duartes, directora ejecutiva de la Fundación Danilo Pérez.

Está previsto que la reanudación del acuerdo sea anunciada al concluir este evento este sábado 17 de enero en el concierto al aire libre en el Cuadrángulo Central de la Ciudad de Saber.

En el encuentro –que fue calificado de cordial– se acordó el apoyo logístico del Municipio de Panamá al festival en esta versión en al tiempo que se atribuyó lo ocurrido a un error de comunicación.